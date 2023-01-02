Посол України в США викрила хитрий план Путіна

Останні 30 років Росія намагалася вплинути на всі процеси в Україні

Війна РФ проти України – «вічна», тож Путін не відмовиться від плану захопити Україну. Будь-яка пауза Росії призведе до повторного наступу. Про це розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю Радіо НВ.

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За словами дипломатки, Росія проголосила Україні «вічну» війну ще коли взяла Батурин у 1708 році, тож українці ведуть боротьбу за відновлення незалежності не одне століття.

«Вічність нашої війни з тими, хто продавали себе як наші «друзі» та «брати» – наша реальність. Останні 30 років Росія намагалася вплинути на всі процеси в Україні», – зауважила Маркарова.

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До того ж пані посол прокоментувала бажання країни-агресорки призупинити війну, за яким стоїть хитрий план Путіна.

«Будь-яка пауза, яку Росія дуже хоче зараз – це пауза, для того щоб переозброїтись, підготуватись і напасти назад», – наголосила дипломатка.

Принагідно вона згадала формулу миру Зеленського, у якій велику роль відведено гарантіям безпеки на майбутнє. Саме тому так важливо членство України не тільки в ЄС, а й в НАТО.

Нагадаємо, напередодні Оксана Маркарова поділилася, чого очікувати Україні від 2023 року. Серед пріоритетів: зброя, санкції, фінансова допомога Україні.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський у США говорив, що Україні потрібно більше озброєння, тож українська влада працює над тим, щоб отримати більше систем ППО – Маркарова анонсувала роботу над отриманням нових Patriot.

До слова, допомога від США повинна бути адресною та мати механізми контролю. Оксана Маркарова розповіла, що Україна звітує за кожен долар, що був отриманий від США.