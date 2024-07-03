Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія призупинила участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія призупинила участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ
За словами пресслужби радфеду РФ, Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі заплющує очі на «порушення прав нацменшин в Україні» й у країнах Балтії
фото з відкритих джерел

Зазначається, що РФ перестане платити внески в бюджет ПА ОБСЄ

Комітет Ради Федерації з міжнародних справ прийняв ухвалу із заявою про призупинення участі російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ. Про це йдеться в повідомленні пресслужби радфеду РФ.

«Упереджені дискримінаційні підходи, подвійні стандарти та тотальна русофобія, неготовність до предметної дискусії, у тому числі щодо актуальних питань забезпечення рівної та неподільної безпеки, свідчать про крайню деградацію ПА ОБСЄ як механізму міжпарламентської взаємодії», – йдеться в заяві.

За словами пресслужби радфеду РФ, Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі заплющує очі на «порушення прав нацменшин в Україні» й у країнах Балтії, де їм нібито забороняють спілкуватися й навчатися російською.

Зазначається, що РФ також перестане платити внески в бюджет ПА ОБСЄ.

Голова радфеду Валентина Матвієнко доручила «негайно» надіслати телеграму про ухвалене рішення на сесію ПА ОБСЄ, яка відбувається цими днями в Румунії.

Окупантів обурила відмова Румунії у наданні віз членам делегації Росії для участі в щорічній сесії ПА ОБСЄ в Бухаресті.

Нагадаємо, парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) схвалила резолюцію, у якій визнала дії РФ геноцидом українського народу. Про це повідомив народний депутат Верховної ради, голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО, член парламентської делегації Павло Фролов у Telegram.

Раніше повідомлялося, що невизнане Придністров'я звернулося до ОБСЄ через нібито «підготовку диверсійних груп у Молдові». Про це заявив так званий президент невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський в інтерв’ю російським пропагандистам «Риа новости».

До слова, під час виступу російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на саміті ОБСЄ в Північній Македонії 30 листопада із зали вийшли деякі делегати

Читайте також: ОБСЄ офіційно схвалила компроміс з РФ
Теги: росія ОБСЄ бюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У травні Росія вперше за понад два роки обігнала США за поставками газу до Європи
Чи працюють санкції? Росія обігнала США у поставках газу до Європи
17 червня, 19:14
Путін неодноразово робив натяки на застосування ядерної зброї
Ядерні погрози Кремля. Що може зупинити Путіна
23 червня, 15:35
Країна-агресор продовжить наступальні операції, які можуть тривати більшу частину року
Американська зброя поки не зупинила наступ РФ – The New York Times
8 червня, 02:50
Єфрем Лукацький на деокупованій Київщині, квітень 2022 року
Легендарний воєнний фотокор попередив про небезпеку допуску західних журналістів на фронт
10 червня, 21:27
Глава ФСБ визнав: напад на Україну пішов не за планом
Глава ФСБ визнав: напад на Україну пішов не за планом
11 червня, 12:56
У Швейцарії 15-16 червня відбувався Глобальний саміт миру
Україна отримала неочікувану пропозицію від проросійських країн на Саміті миру
17 червня, 08:08
ТЦ «Епіцентр» у Харкові зазнав російської ракетної атаки у травні 2024 року
Росія і Білорусь створили нові аеродроми для обстрілу України керованими бомбами – AP
20 червня, 14:37
Лубінець не розкрив більш докладних деталей щодо механізму повернення українців з полону РФ
Україна разом з партнерами розробила новий механізм повернення цивільних з полону
28 червня, 21:46
Про проблеми S7 з літаками Airbus вперше стало відомо у жовтні минулого року
Найбільша приватна авіакомпанія РФ відмовляється від нових літаків через санкції
Вчора, 03:54

Політика

Росія призупинила участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ
Росія призупинила участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ
Вибори у Франції: опозиційні партії спробують запобігти перемозі правих на чолі з Ле Пен
Вибори у Франції: опозиційні партії спробують запобігти перемозі правих на чолі з Ле Пен
США та Китай можуть припинити війну в Україні – Зеленський
США та Китай можуть припинити війну в Україні – Зеленський
Новий прем'єр Нідерландів зробив заяву щодо підтримки України
Новий прем'єр Нідерландів зробив заяву щодо підтримки України
Стало відомо, хто може замінити Байдена на президентських перегонах
Стало відомо, хто може замінити Байдена на президентських перегонах
Німецький оборонний гігант отримає рекордне замовлення на танки та БМП від Італії
Німецький оборонний гігант отримає рекордне замовлення на танки та БМП від Італії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Удари американською зброєю по Криму: Пентагон зробив заяву
13K
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
12K
Очільниця МЗС Німеччини виправдалась за витрати на макіяж, порівнявши себе із гробарем
12K
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
8782
Окупанти просунулися в межах Вовчанська: аналіз ISW

Новини

Військові РФ побили подружжя з дитиною, яке їхало з окупованої Херсонщини до Криму
Сьогодні, 17:39
«АрселорМіттал Кривий Ріг» може зупинитися. Компанія звернулася до уряду
Сьогодні, 15:52
Американці хочуть бачити президентом жінку? Результати опитування
Сьогодні, 10:35
Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Вчора, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 06:39

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua