Росія призупинила участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ

За словами пресслужби радфеду РФ, Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі заплющує очі на «порушення прав нацменшин в Україні» й у країнах Балтії

Зазначається, що РФ перестане платити внески в бюджет ПА ОБСЄ

Комітет Ради Федерації з міжнародних справ прийняв ухвалу із заявою про призупинення участі російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ. Про це йдеться в повідомленні пресслужби радфеду РФ.

«Упереджені дискримінаційні підходи, подвійні стандарти та тотальна русофобія, неготовність до предметної дискусії, у тому числі щодо актуальних питань забезпечення рівної та неподільної безпеки, свідчать про крайню деградацію ПА ОБСЄ як механізму міжпарламентської взаємодії», – йдеться в заяві.

За словами пресслужби радфеду РФ, Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі заплющує очі на «порушення прав нацменшин в Україні» й у країнах Балтії, де їм нібито забороняють спілкуватися й навчатися російською.

Зазначається, що РФ також перестане платити внески в бюджет ПА ОБСЄ.

Голова радфеду Валентина Матвієнко доручила «негайно» надіслати телеграму про ухвалене рішення на сесію ПА ОБСЄ, яка відбувається цими днями в Румунії.

Окупантів обурила відмова Румунії у наданні віз членам делегації Росії для участі в щорічній сесії ПА ОБСЄ в Бухаресті.

Нагадаємо, парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) схвалила резолюцію, у якій визнала дії РФ геноцидом українського народу. Про це повідомив народний депутат Верховної ради, голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО, член парламентської делегації Павло Фролов у Telegram.

Раніше повідомлялося, що невизнане Придністров'я звернулося до ОБСЄ через нібито «підготовку диверсійних груп у Молдові». Про це заявив так званий президент невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський в інтерв’ю російським пропагандистам «Риа новости».

До слова, під час виступу російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на саміті ОБСЄ в Північній Македонії 30 листопада із зали вийшли деякі делегати.