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Американська зброя поки не зупинила наступ РФ – The New York Times

Юлія Войцехівська
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Американська зброя поки не зупинила наступ РФ – The New York Times
Країна-агресор продовжить наступальні операції, які можуть тривати більшу частину року
фото з відкритих джерел

Росія зберегла перевагу у живій силі та вогневій могутності

Пакет військової допомоги США Україні, схвалений у квітні, полегшує ЗСУ захист своїх позицій, однак американська зброя поки не зупинила наступ РФ. Ворог має перевагу і продовжить атаки. Про це пише The New York Times.

За словами старшого наукового співробітника Євроазійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, Росія зберегла значну перевагу у живій силі та вогневій могутності. Аналітик вважає, що країна-агресор продовжить наступальні операції, які триватимуть більшу частину року. Водночас, на його думку, Росія може зіткнутися з нестачею танків і бронетехніки.

Ризик став можливим завдяки достатній кількості артилерійських боєприпасів, якими Україна успішно знищує техніку ворога. Про це заявив лейтенант Денис Ярославський, який воює на Харківському напрямку.

«Наша артилерія уражає скупчення російських військ. Раніше наші артилерійські батареї були дуже обережні з кількістю снарядів, які вони могли використовувати», – сказав Ярославський.

На думку українських і західних військових аналітиків, стратегія Росії з відкриття нового фронту на північ від Харкова була спрямована на розтягування обмежених сил України і ослаблення оборони на Донбасі.

Роб Лі впевнений, що російські війська «не отримали вигоди з харківського наступу, хоча їм вдалося змусити Україну перекинути низку сил із Донбасу». Судячи із супутникових карт, ареною найінтенсивніших боїв за останні тижні став південь Донбасу.

Нагадаємо, РФ продовжує наступати у Донецькій області на південь та накопичує сили для наступу в Сумській області на північ. Про це повідомляє The Washington Post.

На цей час російська армія краще оснащена за українську, тому використовує нестачу військ і боєприпасів в Україні після тривалої затримки військової допомоги США. Критично важливі для України постачання сповільнилися через недостатнє військове виробництво в Західній Європі, зазначає видання.

До слова, Збройні сили України вже почали застосовувати американську зброю для ударів по об'єктах на території Росії.

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Теги: наступ ворог Україна військові зброя росія

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