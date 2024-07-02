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Найбільша приватна авіакомпанія РФ відмовляється від нових літаків через санкції

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Найбільша приватна авіакомпанія РФ відмовляється від нових літаків через санкції
Про проблеми S7 з літаками Airbus вперше стало відомо у жовтні минулого року
фото з відкритих джерел

Через санкції неможливо ремонтувати двигуни, що стоять у літаках Airbus

Авіакомпанія S7 планує виводити з експлуатації літаки Airbus A320neo через санкції. Про це повідомив голова Росавіації Дмитро Ядров.

За словами Ядрова, у цих літаках стоять двигуни PW1100G американської компанії Pratt&Whitney. Через санкції їх неможливо ремонтувати.

Про проблеми S7 з літаками Airbus вперше стало відомо у жовтні минулого року. Спроби знайти запчастини або домовитися про ремонт в Ірані не були успішними. Ні іранські, ні російські фахівці ремонт двигунів P&W останнього покоління освоїти не можуть.

Сімейство A320neo вперше ввели в експлуатацію у 2016 році. Частиною флоту S7 вони стали у 2017 році. Всього S7 має 31 літак Airbus A320neo і вісім літаків A321neo, які на тлі санкцій простоюють на землі.

S7 Airlinesросійська авіакомпанія, що володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів, збудованої на базі трьох великих авіатранспортних вузлів в Москві, Новосибірську і Іркутську.

Як відомо, проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій.

Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька так званих дружніх держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus, також приєднались до санкцій.

Раніше повідомлялося, що найбільша приватна авіакомпанія в Росії S7 Airlines скорочує чисельність екіпажів та штат офісу в Москві, оскільки частина лайнерів простоює через проблеми з двигунами. 

До слова, Євросоюз у 14-му за рахунком пакеті санкцій введе заборону на приватні авіаперельоти російських фізичних осіб, компаній і відомств.

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Теги: росія санкції літак авіаперевезення обмеження

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