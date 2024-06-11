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Глава ФСБ визнав: напад на Україну пішов не за планом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Глава ФСБ визнав: напад на Україну пішов не за планом
фото: росЗМІ

Росіяни бідкаються, що ЗСУ нарощує сили біля кордону

Голова Федеральної служби безпеки країни-агресорки Олександр Бортніков поскаржився, що російським загарбникам усе важче стало проникати на територію України, через те, що ЗСУ нарощує сили біля кордону. Про це пишуть росЗМІ.

Таким чином, головний ФСБшник бідкається, що план із захоплення України йде не за планом. Зокрема, Бортніков заявив, що Україна, нібито, нарощує зусилля щодо вчинення «терактів» та «диверсій у Росії». І усе це, за словами голови ФСБ, відбувається за підтримки НАТО. 

«Україна за підтримки НАТО нарощує зусилля щодо вчинення терактів та диверсій у Росії, заявив Бортніков», – заявив Бортніков.

Натомість українські  прикордонники фіксують збільшення ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Сумський області. Основна ціль ворожих диверсійно-розвідувальних груп полягає у тому, щоб знайти місця розташування наших підрозділів, дізнатися, як побудована оборона, щоб надалі наносити туди удари з потужного озброєння.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби відбулося 81 бойове зіткнення. Ситуація залишається напруженою, проте – контрольованою. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Впродовж доби Сили оборони уразили 13 районів зосередження особового складу противника, сім засобів ППО, один підрозділ артилерії та радіолокаційну станцію.

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Теги: ФСБ кордон війна росія

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