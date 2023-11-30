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Делегати ОБСЄ влаштували бойкот Лаврову, він огризнувся (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Делегати ОБСЄ влаштували бойкот Лаврову, він огризнувся (відео)
Лавров винуватив держави НАТО та Євросоюзу, що вони нібито «своїми руками зруйнували військово-політичний вимір ОБСЄ»
фото: theguardian.com

Лавров вважає, що ОБСЄ нібито «перебуває на межі прірви»

Під час виступу російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на саміті ОБСЄ в Північній Македонії сьогодні, 30 листопада, із зали вийшли деякі делегати. Про це пише The Guardian.

У свою чергу Лавров,  коли побачив, що міністри залишають засідання, попросив «дати йому спокій».

Під час виступу Лавров почав виголошувати різного роду російські наративи.

Зокрема, він звинуватив держави НАТО та Євросоюзу, що вони нібито «своїми руками зруйнували військово-політичний вимір ОБСЄ».

Лавров вважає, що ОБСЄ нібито «перебуває на межі прірви». Також він і згадав про санкції, які були введенні проти РФ за її агресію проти України.

«США та Європа ввели проти Росії тисячі санкцій і поставили хрест на широкій практичній кооперації між Сходом та Заходом», - заявив глава МЗС РФ.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен назвав зауваження російського міністра оманливими та підкреслив, що «ми не погодимося на спробу Росії розділити Європу на сфери впливу».

«Дії Росії є порушенням заснованого на правилах міжнародного порядку, а спроби Росії звинуватити інших у власному виборі є прозорими», – заявив Расмуссен та акцентував своє розчарування в Росії.

Також деякі високопосадовці вирішили покинути засідання ОБСЄ на час, поки виступав міністр закордонних справ Росії. Зокрема, бойкотувати Лаврова вирішив, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

«Своєю чергою Лавров попросив: «дайте мені спокій». «Can you leave me alone please? Thank you», – вдав байдужість глава МЗС РФ англійською.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії разом з главою МЗС України також заявили, що бойкотуватимуть засідання ОБСЄ в Скоп'є цього тижня через присутність на ньому глави МЗС РФ.

Також міністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Скоп'є через участь глави МЗС країни-окупанта Сергія Лаврова. 

Теги: ОБСЄ міністр санкції Європа Сергій Лавров Північна Македонія хрест

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