Придністров’я пожалілося ОБСЄ на «загрозу терактів» із боку Молдови
Так зване міністерство держбезпеки Придністров’я стверджує, начебто іноземні фахівці «готують у Молдові бойові групи, до яких входять і українці»
Невизнане Придністров'я звернулося до ОБСЄ через нібито «підготовку диверсійних груп у Молдові». Про це заявив так званий президент невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський в інтерв’ю російським пропагандистам «Риа новости».
Так зване міністерство держбезпеки Придністров’я повідомляло, що іноземні фахівці нібито «готують у Молдові бойові групи, до яких входять зокрема й українці, для вчинення в Придністров'ї терактів та диверсій на військових об'єктах».
Красносельський пожалівся на відсутність реакції від ОБСЄ.
Нагадаємо, що, ймовірно, Путін уже наступного тижня планує «відконсервувати» ще один конфлікт, аби відтягнути увагу від України і під вибори отримати хоч якусь «перемогу». Зокрема, на 28-го лютого у Придністровʼї заплановано проведення з’їзду так званих депутатів усіх рівнів, в рамках якого планується звернення до Москви щодо приєднання регіону до РФ.
за підсумками так званого референдуму 2006 року «придністровський центрвиборчком» оголосив, що понад 97% осіб нібито підтримали майбутнє входження невизнаного Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження «незалежності», доки приєднання до РФ не відбулося. Так звані «місцеві депутати» дотепер апелюють до цих «результатів».
Як повідомлялося, бюро реінтеграції Молдови заявило, що уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністров’ї у контексті запланованого на 28 лютого з’їзду депутатів, де можуть звернутись до Росії з проханням про «приєднання».
До слова, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої операції під фальшивим прапором. Це робиться в межах зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.
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