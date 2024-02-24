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Придністров’я пожалілося ОБСЄ на «загрозу терактів» із боку Молдови

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Придністров’я пожалілося ОБСЄ на «загрозу терактів» із боку Молдови
Так зване міністерство держбезпеки Придністров’я – організація, яка ймовірно, одержує накази з Москви
фото: DW

Так зване міністерство держбезпеки Придністров’я стверджує, начебто іноземні фахівці «готують у Молдові бойові групи, до яких входять і українці»

Невизнане Придністров'я звернулося до ОБСЄ через нібито «підготовку диверсійних груп у Молдові». Про це заявив так званий президент невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський в інтерв’ю російським пропагандистам «Риа новости».

Так зване міністерство держбезпеки Придністров’я повідомляло, що іноземні фахівці нібито «готують у Молдові бойові групи, до яких входять зокрема й українці, для вчинення в Придністров'ї терактів та диверсій на військових об'єктах».

Красносельський пожалівся на відсутність реакції від ОБСЄ.

Нагадаємо, що, ймовірно, Путін уже наступного тижня планує «відконсервувати» ще один конфлікт, аби відтягнути увагу від України і під вибори отримати хоч якусь «перемогу». Зокрема, на 28-го лютого у Придністровʼї заплановано проведення з’їзду так званих депутатів усіх рівнів, в рамках якого планується звернення до Москви щодо приєднання регіону до РФ.

за підсумками так званого референдуму 2006 року «придністровський центрвиборчком» оголосив, що понад 97% осіб нібито підтримали майбутнє входження невизнаного Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження «незалежності», доки приєднання до РФ не відбулося. Так звані «місцеві депутати» дотепер апелюють до цих «результатів».

Як повідомлялося, бюро реінтеграції Молдови заявило, що уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністров’ї у контексті запланованого на 28 лютого з’їзду депутатів, де можуть звернутись до Росії з проханням про «приєднання».

До слова, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в межах зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

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Теги: ОБСЄ Молдова Придністров'я

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