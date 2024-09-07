Росія та Україна ведуть переговори через Азербайджан щодо постачання газу до Європи

Азербайджан «кілька місяців докладає великих зусиль», щоб дійти до «спільного знаменника»

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія, Україна та ЄС звернулися до Баку з проханням допомогти щодо продовження транзиту російського газу територією України. Про це він заявив на Міжнародному форумі у Черноббіо в Італії.

За його словами, Азербайджан «кілька місяців докладає великих зусиль», щоб дійти до «спільного знаменника». Він зазначив, що якщо транзит газу зупиниться, то вже в грудні кілька країн ЄС зіштовхнуться із «серйозними труднощами».

Алієв зазначив, що хоче підтримати ці країни та Україну, газорозподільна система якої, за його словами, «буде повністю паралізована».

«Зараз фактично за допомогою Азербайджану обидві країни ведуть переговори про продовження транзиту російського газу та постачання азербайджанського газу через Росію та Україну до Європи», – сказав президент Азербайджану.

Він заявив про «певний оптимізм у цьому контексті», додавши, що Баку «перебуває в контакті» з обома країнами й бачить, що є ґрунт для «серйозного просування».

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європа де факто є спонсором російської агресії в Україні, тому що досі купує в РФ газ та нафту, чим допомагає наповнювати бюджет держави-терориста.

Як раніше писав «Главком», план із заміни російського газу, який Україна транспортує до Європи, на газ з Азербайджану, несе в собі ризики. Експерти побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з Росії, попереджає Financial Times. Газ буде йти через Росію і Україну, а Баку зможе постачати лише невелику частину з тієї кількості. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI», заявив, що угода ризикує «перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок».

Нагадаємо, європейські ціни на природний газ піднялися, оскільки зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході підживлює занепокоєння щодо постачання палива. Порівняльні ф’ючерси на поставку у вересні зросли на 2,2%, встановившись на п’ятитижневому максимумі, оскільки трейдери хвилюються щодо своєї здатності створювати запаси на зиму.