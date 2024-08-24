Дуда дав обіцянку російським солдатам. Зеленський відповів жартом

Польський президент сказав, що проситиме Зеленського не добивати російських солдатів

Під час візиту до Києва на честь Дня незалежності України, президент Польщі Анджей Дуда сказав, що проситиме українського президента Володимира Зеленського не добивати російських солдатів, які будуть втікати з української землі. Про це Дуда сказав на спільній із Зеленським пресконференції.

Дуда підкреслив, що коли хтось нападає, то він буде побитий і буде мати втрати. І той, хто не бере цього до уваги – нерозумний.

«Якщо російським військовим нарешті дозволять повернутися додому, і вони почнуть виходити з України, якщо буде так, що українське військо буде тоді атакувати, то я перший зателефоную президенту Зеленському і скажу: «Не бомбардуйте їх, вони ідуть геть». Я можу обіцяти це російським солдатам», – сказав Дуда.

Президент Зеленський, натомість, відповів на слова Дуди жартом.

«А якщо буде зайнято? Так буває. Ти сам президент і я президент. Так може статися – ти мені дзвониш, а у мене зайнято», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що війна проти РФ скоро закінчиться перемогою українців.

Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда розпочав свій візит до Києва у День незалежності України, 24 серпня.