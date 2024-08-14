Кремль визнав, що російська церква – це зброя

Те, що говорить РПЦ, що робить РПЦ, немає ніякого відношення до релігії в цілому, і до православ’я зокрема

«Не існує релігії, яка б пропагувала геноцид цілих народів»

РПЦ своєю участю у виставці російської зброї «Армія-2024» краще за будь що інше пропагує необхідність прийняття нашого законопроекту про заборону діяльності РПЦ в Україні.

Те, що російські військові злочинці використовують РПЦ у війні проти України, для нас, українців, ніколи не було секретом.

Але те, що РПЦ буде демонструватись буквально як експонат на виставці російської зброї, на таке відкрите зізнання з боку Кремля очікував мало хто. А напис на виставковому стенді «воєнний отдєл московського патріархату» це приблизно те саме, що «релігійний відділ ФСБ» – в обох конфігураціях шоста заповідь «не убий» легко трансформується в «священну війну» проти «братського народу» та освячення ядерної зброї як нормальної діяльності злочинної організації, яка намагається виглядати релігійною.

Всім зрозуміло, що не існує такої релігії, яка б стимулювала фанатиків до використання ядерної зброї масового знищення.

Не існує релігії, яка б пропагувала геноцид цілих народів.

Те, що говорить РПЦ, що робить РПЦ, немає ніякого відношення до релігії в цілому, і до православ’я зокрема.

Це лише прикриття релігійним флером банального бажання вбивати українців. Прикриття військових та ефесбешних операцій проти кожного з наших громадян – дітей, дорослих, без різниці. Тому є помилкою казати, що забороняючи діяльність РПЦ в нашій країні Україна має намір заборонити якусь релігійну організацію. Україна має заборонити діяльність РПЦ, як різновид зброї проти мирних українців. І ця зброя не має нічого спільного з жодною релігією.