Бої під Курськом. Україна взяла під контроль газовимірювальну станцію – WP

За словами одного з радників президента України, Україна взяла під контроль газовимірювальну станцію в Курській області

Росіяни заявляють про те, що українські війська зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа

У Курській області вже третій день тривають бої. Росіяни заявляють, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Про це повідомляє Washington Post.

Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.

Як зазначають журналісти, нещодавно Україна отримала від США дозвіл на завдавання ударів по російських військах у деяких точках на кордоні. Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити це питання, сказав, що Вашингтон намагається зв'язатися з українськими військовими, щоб дізнатися більше про операцію та її цілі.

Водночас один з радників президента України Володимира Зеленського заявив у коментарі Washington Post, що Вашингтон досі не критикував Україну за транскордонний напад. За його словами, Україна зараз контролює газовимірювальну станцію на відстані близько 8 км від кордону з Росією. На фоні цих заяв Росія посилила охорону навколо Курської атомної електростанції.

Нагадаємо, ціни на газ у Європі різко зросли до найвищого рівня цього року після появи повідомлень про те, що українські війська нібито захопили ключовий пункт транзиту газу в Суджі.

Як повідомлялося, станція Суджа є важливою частиною газотранспортної системи, через яку російський газ постачається до Європи через Україну. Хоча Європа прагне зменшити свою залежність від російського газу, потенційне скорочення поставок може призвести до зростання цін для споживачів та промисловості.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину поставок «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.