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Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети
Полігон Капустин Яр та прилегле до нього село
колаж: glavcom.ua

Фотографії із Капустиного Яру нагадують «російську глубинку», а жителі села мають численні захворювання 

Капустин Яр — це ракетний військовий полігон в північно-західній частині Астраханської області, майже на кордоні із Казахстаном. Українці дізналися про його існування цього місця, коли Росія застосувала нову балістичну або ж міжконтинентальну ракету, випущену з цього полігону.

Полігон був створений ще в 1946 році для випробувань перших радянських балістичних ракет. І, судячи зі світлин прилеглого до полігону села, із 1946 року там змін не відбулося.

Капустин Яр на картах

Полігон та прилегле село Капустин Яр розташований поруч із містом Знаменськ в Астраханській області.

Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети фото 1
скриншот: google.com/maps
Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети фото 2
скриншот: google.com/maps

Світлини Капустиного Яру

Фотографії із Капустиного Яру нагадують славнозвісну «російську глубинку»: старі деревʼяні хати, де-не-де асфальтовані дороги та памʼятник Леніну.

Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети фото 3
скриншот відео: Астрахань 24
Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети фото 4
фото: yandex.com
Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети фото 5
скриншот відео: Астрахань 24
Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети фото 6
фото: yandex.com
Кафе «Березки» біля Капустиного Яру
Кафе «Березки» біля Капустиного Яру
фото: yandex.com

Життя місцевих мешканців

Російські та казахстанські медіа випустили не один матеріал про те, як ракетні випробування впливають на здоровʼя місцевих мешканців. Враховуючи близькість кордону, жителі Казахстану також відчувають на собі всі «переваги» життя біля Капустиного Яру. До того ж, частину території Казахстану Росія орендує заради випробувань.

Наразі є багато свідчень, що діти народжуються із різними захворюваннями, але Росія не виплачує великих компенсацій за це.

У репортажі із Казахстану люди розповідали, що після випробувань різних ракет, люди намагаються зібрати уламки, аби здати на металобрухт. І роблять це достатньо швидко, аби зібрати всі уламки ракет. Не дивлячись на важкість життя біля полігону, як росіяни, так і деякі казахи в інтервʼю підтримують політику Путіна.

Шість років тому повідомлялося, що жителі села чуть без питної води, а по вулицях без асфальту неможливо їздити.

Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети фото 7
скриншот: Астрахань 24

Також два роки тому у селі Капустин Яр місцеві жителі виходили на вулиці з плакатами: «Захистіть наших дітей від бродячих собак», «У вас бюджет 9 млн. На чіпування необхідно 4,5 млн. Коли ви згадаєте нас?» і «У нас менше прав, ніж у бродячих тварин».

Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети фото 8
фото: автор блогу «Астрахань-Север»

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої  було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ за попередньою інформацією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж».

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Теги: росія Google дороги бюджет Дніпро Яндекс росіяни уламки ракет

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