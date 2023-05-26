Найбільший виробник шин у Європі пішов з Росії
Power International Tyres була в Росії з 1997 року і стала першою міжнародною шинною компанією, яка відкрила там власне виробництво
Французький виробник шин Michelin заявив, що продає свою російську шинну виробничу компанію (MRTMC) та Camso CIS у Росії дистриб'ютору шин у країні компанії Power International Tyres. Про це передає Reuters.
Це збереже 250 робочих місць на єдиному російському заводі Michelin у Давидовому Московської області.
Компанія заявила, що тим, хто бажає залишити компанію, буде дозволено зробити це «на гарних умовах».
Зазначимо, що французька компанія була в Росії з 1997 року і стала першою міжнародною шинною компанією, яка відкрила там власне виробництво у 2004 році. Минулого року вона оголосила, що зупиняє виробничу діяльність у Росії та експорт до країни після вторгнення РФ в Україну.
У квітні Michelin заявила, що припинення її діяльності в Росії призвело до 25%-зниження обсягів у першому кварталі цього року.
Раніше повідомлялося, що відомий застосунок для знайомств йде з Росії.
Також остаточно пішла із Росії компанія Henkel.
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