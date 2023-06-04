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Росіяни повністю захопили Бахмут? Резніков спростував заяви Москви

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни повністю захопили Бахмут? Резніков спростував заяви Москви
Загарбники повністю знищили Бахмут
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія за останні вісім місяців втратила понад 60 тис. окупантів у спробі захопити контроль над містом на Донеччині

Міністр оборони Олексій Резніков відкинув заяви Москви про повне захоплення Бахмута у Донецькій області, заявивши, що частина міста залишається під контролем України. Про це він повідомив у інтервʼю СNA в кулуарах безпекового форуму «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі.

«Ми використовуємо Бахмут як опорний пункт, щоб зменшити їхній (Росії – ред.) наступальний потенціал. Ми (досі – ред.) контролюємо цю територію, я маю на увазі частину. Але Бахмут вже не місто. Вони (росіяни – ред.) все знищили. Ні житлових будинків, ні дитсадків, ні лікарень. нічого. Це порожнє місце», – сказав Резніков.

За його словами, Росія за останні вісім місяців втратила понад 60 тис. осіб у спробі захопити контроль над містом.

Міністр зазначив, що використання Росією найманців замість своїх збройних сил у битві за Бахмут свідчить про некомпетентність і розкол у Кремлі.

«Це означає, що внутрішньо для них ситуація погана. Це означає, що боротьба між кремлівськими можновладцями триває», – повідомив він.

Резніков також звинуватив Москву в імперіалізмі, заявивши, що Кремль намагається повернути Росії колишню славу радянської імперії, застосовуючи силу над втраченими територіями.

«Вони (росіяни – ред.) досі збирають землі. Вони не можуть погодитися з тим, що малі країни можуть жити окремо, незалежно та зі своїми цінностями. У них досі є імперіалістичний підхід – єдина велика Росія чи Радянський Союз. Але для нас неприйнятна доктрина «сильний – завжди правий», – запевнив міністр оборони.

Резніков додав, що крім України, Москва також підбурювала до заворушень і насильства в інших країнах, зокрема в Грузії, Молдові, Сирії.

Також український міністр оборони наголосив, що системи протиповітряної оборони залишаються головним пріоритетом для України для стримування російських авіаударів по критично важливих інфраструктурних об’єктах.

«Росія намагається перекрити нам подачу води, енергії, тепла в наших житлових будинках, у наших цивільних місцях. Нам потрібно прикрити наше небо. Нам потрібні більш досконалі системи для стримування атак Росії», – зауважив глава оборонного відомства.

За його словами, Києву також потрібно більше західної артилерії та військової техніки, включаючи бойові танки та бронетранспортери, щоб захистити своїх солдатів.

«Нам потрібна повна підтримка цивілізованого світу. Ми боремося за загальнолюдські цінності. Ця війна не тільки між Росією та Україною. Це також вплине на Африку, Азію та весь світ», – сказав він, додавши, що конфлікт порушив ланцюги поставок і спровокував підвищення цін на товари для багатьох країн.

На запитання, чи виграє Україна у війні, яку розвʼязала Росія, Резніков відповів непохитним «так».

«Результатом цієї перемоги стане повне звільнення наших окупованих територій у межах наших державних кордонів 1991 року, включаючи Крим, Луганськ і Донецьк», – наголосив очільник Міноборони.

Зазначимо, 2-4 червня у Сінгапурі проходить масштабний безпековий форум «Діалог Шангрі-Ла», на якому розв’язана РФ війна проти України є однією з головних тем. Серед учасників – представники США, Китаю та Євросоюзу, зокрема глави та високопосадовці оборонних відомств, військові, дипломати, виробники зброї та аналітики з питань безпеки.

Як відомо, Резніков зустрівся із Жозепом Боррелем у Сінгапурі (фото).

Зауважимо, Захід оцінив, яких втрат Росії коштувала спроба взяти Бахмут.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський знову відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку, де з командирами склали план подальших дій.

Крім того, окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя – ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку.

До слова, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Читайте також: Втрати Росії під Бахмутом вражають: ЗСУ назвали кількість ліквідованих окупантів
Теги: росія окупанти міністр Міноборони війна Олексій Резніков втрати Бахмут росіяни

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