Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ гатила по Києву ракетами і дронами, у Курській області сталася «бавовна»: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ гатила по Києву ракетами і дронами, у Курській області сталася «бавовна»: головне за ніч
Маршевий двигун до ракети російської ЗРК «Панцирь-С1», яка пошкодила підʼїзд п'ятиповерхової житлової будівлі в Курську
фото з соцмереж

Столиця знову опинилася під прицілом окупантів

Цієї ночі в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через зліт російського бомбардувальника. Росіяни атакували Київ ракетами і дронами. Усі ворожі цілі були збиті, однак уламки впали в декількох районах міста. Тим часом у Курській області РФ сталася гучна «бавовна». Місцевий губернатор заявив про нібито збиття українських дронів. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 2 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака на Київ

Масштабна повітряна тривога в Україні цієї ночі тривала майже три години. У Києві та області пролунала серія вибухів. Російські загарбники завдали чергового повітряного удару по столиці.

Цього разу, попередньо, атакували дронами Shahed та крилатими ракетами типу Х-101/555 одночасно. У повітряному просторі над Києвом та навколо міста силами протиповітряної оборони, за попередніми даними, були знищені понад 30 повітряних цілей різного типу. 

Уже після завершення повітряної тривоги в Дарницькому районі Києві на дорозі було виявлено тліючі уламки ракети. Крім того, у Подільському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння травʼяного настилу. Наразі даних щодо жертв і руйнувань немає.

«Бавовна» в Курській області РФ

Курська область РФ цієї ночі нібито зазнала атаки дронів. Унаслідок скидання боєприпасу на підстанцію жителі села Гоголівка лишилися без світла. Пізніше стало відомо, ніби біля Курська збито декілька укарїнських безпілотників. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт.

«Сьогодні вночі поруч із Курськом системою ППО збито кілька українських безпілотників», – заявив він.

У результаті обстрілу у Курську пошкоджено підʼїзд п’ятиповерхового житлового будинку. Місцеві пабліки написали, що до під'їзду будинку на Союзній вулиці прилетів невідомий об'єкт після роботи ППО, інші написали, що Курськ був обстріляний невідомим типом ракет.

Втрати росіян у Бахмуті

Росія втратила понад 60 тисяч військових у результаті спроб захопити місто Бахмут Донецької обалсті. Таку оцінку висловив неназваний західний посадовець у коментарі журналістам Sky News.

За словами чиновника, 60 тисяч – це консервативна оцінка російських втрат на цій ділянці фронту, до якої входять як поранені, так і загиблі. Щонайменше третина з них – саме загиблі.

Кінець загрози дефолту США

Сенат США ухвалив закон про підвищення стелі держборгу та призупинення обмеження державних витрат до виборів 2024 року, поклавши край драмі, яка загрожувала глобальною фінансовою кризою. Про це повідомляє Bloomberg.

63 сенатори проголосували «за», 36 – «проти».

Тепер президент США Джо Байден, який уклав угоду зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті, планує підписати її за кілька днів до загрозливого дефолту США.

США заморозили співпрацю з РФ за договором про ядерну зброю

США з 1 червня припинили надавати Росії інформацію про ракетний арсенал і запуски балістичних ракет відповідно Договору про стратегічні наступальні озброєння. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

Такі контрзаходи прийнято після того, як Росія призупинила свою участь у ДСНО. Зокрема, йдеться про припинення передачі Росії інформації про статус та місцезнаходження об'єктів, які підлягають обліку у договорі, як-от ракети та пускові установки (ядерна зброя). РФ перестала надавати ці дані ще в лютому 2023 року.

Читайте також:

Теги: росія ядерна зброя Сенат США тривога Бахмут уламки ракет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
29 травня, 03:33
Пригожин запевнив, що його бійці виходять у тилові райони, а до 1 червня повністю покинуть Бахмут
Пригожин знову заявив про вихід ПВК «Вагнер» із Бахмута (відео)
25 травня, 11:05
Росіяни застосували «Іскандери»
Ракетний обстріл столиці: Повітряні сили повідомили, чим і звідки атакувала РФ
29 травня, 12:31

Події в Україні

РФ гатила по Києву ракетами і дронами, у Курській області сталася «бавовна»: головне за ніч
РФ гатила по Києву ракетами і дронами, у Курській області сталася «бавовна»: головне за ніч
На Херсонщині окупанти встановили кінцевий термін отримання паспорта РФ
На Херсонщині окупанти встановили кінцевий термін отримання паспорта РФ
ЗСУ в Польщі опановують ізраїльську систему сповіщення про ракетні атаки
ЗСУ в Польщі опановують ізраїльську систему сповіщення про ракетні атаки
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
Україна отримає грант від ЄС у розмірі 50 млн євро: на що підуть кошти
Україна отримає грант від ЄС у розмірі 50 млн євро: на що підуть кошти
Захід оцінив, яких втрат Росії коштувала спроба взяти Бахмут
Захід оцінив, яких втрат Росії коштувала спроба взяти Бахмут

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
У Закон про освіту потрібно внести два пункти. Ніцой звернулася до Лісового
28K
«Вагнерівцям» не вдається вийти з-під Бахмута – Міноборони
21K
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву
16K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
11K
ЄС приєднується до Стамбульської конвенції: що це означає
11K
П’є, курить та набирає вагу: розвідка розповіла про здоров’я Кім Чен Ина

Новини

Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Сьогодні, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Сьогодні, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Вчора, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту