РФ гатила по Києву ракетами і дронами, у Курській області сталася «бавовна»: головне за ніч

Маршевий двигун до ракети російської ЗРК «Панцирь-С1», яка пошкодила підʼїзд п'ятиповерхової житлової будівлі в Курську

Столиця знову опинилася під прицілом окупантів

Цієї ночі в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через зліт російського бомбардувальника. Росіяни атакували Київ ракетами і дронами. Усі ворожі цілі були збиті, однак уламки впали в декількох районах міста. Тим часом у Курській області РФ сталася гучна «бавовна». Місцевий губернатор заявив про нібито збиття українських дронів. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 2 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Київ

Масштабна повітряна тривога в Україні цієї ночі тривала майже три години. У Києві та області пролунала серія вибухів. Російські загарбники завдали чергового повітряного удару по столиці.

Цього разу, попередньо, атакували дронами Shahed та крилатими ракетами типу Х-101/555 одночасно. У повітряному просторі над Києвом та навколо міста силами протиповітряної оборони, за попередніми даними, були знищені понад 30 повітряних цілей різного типу.

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Уже після завершення повітряної тривоги в Дарницькому районі Києві на дорозі було виявлено тліючі уламки ракети. Крім того, у Подільському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння травʼяного настилу. Наразі даних щодо жертв і руйнувань немає.

«Бавовна» в Курській області РФ

Курська область РФ цієї ночі нібито зазнала атаки дронів. Унаслідок скидання боєприпасу на підстанцію жителі села Гоголівка лишилися без світла. Пізніше стало відомо, ніби біля Курська збито декілька укарїнських безпілотників. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт.

«Сьогодні вночі поруч із Курськом системою ППО збито кілька українських безпілотників», – заявив він.

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У результаті обстрілу у Курську пошкоджено підʼїзд п’ятиповерхового житлового будинку. Місцеві пабліки написали, що до під'їзду будинку на Союзній вулиці прилетів невідомий об'єкт після роботи ППО, інші написали, що Курськ був обстріляний невідомим типом ракет.

Втрати росіян у Бахмуті

Росія втратила понад 60 тисяч військових у результаті спроб захопити місто Бахмут Донецької обалсті. Таку оцінку висловив неназваний західний посадовець у коментарі журналістам Sky News.

За словами чиновника, 60 тисяч – це консервативна оцінка російських втрат на цій ділянці фронту, до якої входять як поранені, так і загиблі. Щонайменше третина з них – саме загиблі.

Кінець загрози дефолту США

Сенат США ухвалив закон про підвищення стелі держборгу та призупинення обмеження державних витрат до виборів 2024 року, поклавши край драмі, яка загрожувала глобальною фінансовою кризою. Про це повідомляє Bloomberg.

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63 сенатори проголосували «за», 36 – «проти».

Тепер президент США Джо Байден, який уклав угоду зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті, планує підписати її за кілька днів до загрозливого дефолту США.

США заморозили співпрацю з РФ за договором про ядерну зброю

США з 1 червня припинили надавати Росії інформацію про ракетний арсенал і запуски балістичних ракет відповідно Договору про стратегічні наступальні озброєння. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

Такі контрзаходи прийнято після того, як Росія призупинила свою участь у ДСНО. Зокрема, йдеться про припинення передачі Росії інформації про статус та місцезнаходження об'єктів, які підлягають обліку у договорі, як-от ракети та пускові установки (ядерна зброя). РФ перестала надавати ці дані ще в лютому 2023 року.