Генштаб оприлюднив оновлені дані щодо втрат окупантів

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника

Генеральний штаб ЗСУ опублікував уточнені загальні дані щодо втрат окупаційних військ за весь період повномасштабної війни. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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«Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Наголошуємо – втрати не за минулу добу. Уточнення – це завжди десь «мінус», а десь – «плюс». Просимо це зрозуміти», – йдеться у повідомленні.

Згідно з оновленими даними, за весь час повномасштабної війни станом на 27 травня орієнтовні втрати противника склали:

Ліквідовано особового складу – 206200

Танків – 3794

Бойових броньованих машин – 7449

Артилерійських систем/РСЗВ – 3414/574

Засобів ППО – 329

Літаків/гелікоптерів – 313/298

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2990

Крилатих ракет – 1056

Кораблів/катерів – 18

Автомобільної техніки та цистерн із ПММ – 6183

Спеціальної техніки – 449.

Раніше повідомлялося, що протягом доби противник завдав 10 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.