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Генштаб оприлюднив оновлені дані щодо втрат окупантів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Генштаб оприлюднив оновлені дані щодо втрат окупантів
опубліковано скориговані цифри щодо втрат російських загарбників
фото з відкритих джерел

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника

Генеральний штаб ЗСУ опублікував уточнені загальні дані щодо втрат окупаційних військ за весь період повномасштабної війни. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

«Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Наголошуємо – втрати не за минулу добу. Уточнення – це завжди десь «мінус», а десь – «плюс». Просимо це зрозуміти», – йдеться у повідомленні.

Згідно з оновленими даними, за весь час повномасштабної війни станом на 27 травня орієнтовні втрати противника склали:

  • Ліквідовано особового складу – 206200
  • Танків – 3794
  • Бойових броньованих машин – 7449
  • Артилерійських систем/РСЗВ – 3414/574
  • Засобів ППО – 329
  • Літаків/гелікоптерів – 313/298
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2990
  • Крилатих ракет – 1056
  • Кораблів/катерів – 18
  • Автомобільної техніки та цистерн із ПММ – 6183
  • Спеціальної техніки – 449.
Генштаб оприлюднив оновлені дані щодо втрат окупантів фото 1

Раніше повідомлялося, що протягом доби противник завдав 10 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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Теги: 24 лютого втрати росія

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