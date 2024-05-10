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Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

«Ідеальний шторм» Або План Путіна по знищенню України зсередини

glavcom.ua
«Операція «нелегітимний Зеленський», хвилями якої за планами ворога після 21 травня має змити українську державність»
колаж: glavcom.ua

Наступ на фронті – це лиш відволікаючий момент Путіна, головний наступ він планує у тилу

У травні 2024 року (за моїми відчуттями) Україну очікує найнебезпечніший період історії з часу відновлення Незалежності. Власне не Україна очікує, а Путін ретельно готує «ідеальний шторм», задіявши усі свої ресурси, а особливо пʼяту колону, яка в його планах відіграватиме ключове значення.

Операція «нелегітимний Зеленський», хвилями якої за планами ворога після 21 травня має змити українську державність, ретельно готувалася. Путін намагався використати вікно можливостей із затримкою американської допомоги (в його планах рішення про підтримку України мало бути в ідеалі скасоване або принаймні затримане до президентських виборів у США у листопаді 2024 року.

За цей час російські війська без огляду на понесені втрати мали б прорвати фронт або принаймні посунути його, виснажуючи українську армію безперервними штурмами. Але ключову роль має виконати пʼята колона, завдання якої максимально делегітимізувати легітимність влади в очах суспільства; посіяти суспільний розкол, хаос; підірвати єдність суспільну і єдність між керівництвом держави, військом і народом.

Памʼятаючи з досвіду історії «винахідливість» росіян і здатність до фантастичної брехні слід очікувати 21 травня неймовірного шабашу і хаосу. Прямі російські агенти (слідкуйте до речі, за заявами цими днями, думаю у бій кинуть все що було залегендоване, завербоване і куплене) з кожної праски волатимуть, що президент нелегітимний, а відтак його команди, накази нечинні.

Вже зараз люди з політичних кіл, яких ще раніше підозрювали у роботі на КГБ (є серед них і відомі дисиденти) роблять заяви метою яких є не вирішення будь-яких проблем, а максимальна дезорієнтація та демобілізація суспільства. Активно працює пропагандивна машина РПЦ (ФСБ). Мільярди кинуті на інформаційно-психологічні операції. Прямі агенти (у владі і опозиції) «корисні ідіоти», політичні та інформаційні заробітчани, ображені відсунуті від корита політики – усе піде у хід, щоб привнести війну всередині країни, «війну всіх проти всіх», у якій призом буде не влада, а знищення України.

Паралельно Росія веде подібну роботу на Заході. Тому наступ на фронті – це лиш відволікаючий момент Путіна, головний наступ він планує у тилу. Вірю, що історичний досвід, знання що було після чергових «чорних рад» і криків «зрада», безглуздих і бездумних горожанських воєн, громадянських протистоянь під час війни, дозволить зробити правильні висновки передусім суспільству. Так само переконаний, що потрібні жорсткі превентивні кроки і невідворотна і швидка реакція на будь-який «дриг» з боку російської агентури.

При чому, каратися мають незалежно від політичних таборів і наближеності до влади; корупціонер такий же агент Путіна як і його відвертий клікуша з проросійського колаборантського табору.

До речі, не меншим ворогом є й той, який постійно часто бездоказово волає про гіперкорупцію, підриваючи довіру до України як всередині, так і ззовні. Нині головний ворог у Кремлі. Це варто завжди памʼятати. А будь-які вибори можливі лише після закінчення війни, важливо переможного закінчення. Дуже дорого дається нам Незалежність, щоб дозволити будь-кому знищити її зсередини. Тому будьмо пильні.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін війна Україна росія

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