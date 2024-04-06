Україні не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ росіян: Зеленський шокував заявою

Наразі Україна має ресурси лише для захисту

Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян. Але для захисту зброя є. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону «Єдині новини».

«Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави – є кілька ініціатив, які почали працювати і у нас надходить зброя. Що стосується зриву контрнаступальних дій росіян – відповідної зброї не вистачає… Працювати по їхніх військових аеродромах, працювати по їхніх літаках, які б'ють нас ракетами, працювати по їхніх гелікоптерах, працювати по їхніх складах і базах – для цього є відповідний снаряд далекобійний або відповідна зброя. Ось цього нам не вистачає. Всі ці домовленості є, але тим не менш – поки так», – сказав президент.

Нагадаємо, ситуація на фронті в Україні поставила президента Володимира Зеленського перед вибором між двома варіантами, один з яких поганий, а другий – іще гірший. Про це йдеться у публікації The Washington Post.

До слова, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.