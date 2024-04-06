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Україні не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ росіян: Зеленський шокував заявою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україні не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ росіян: Зеленський шокував заявою
Україні потрібно більше зброї, щоб стримати наступ росіян
фото з відкритих джерел

Наразі Україна має ресурси лише для захисту

Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян. Але для захисту зброя є. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону «Єдині новини».

«Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави – є кілька ініціатив, які почали працювати і у нас надходить зброя. Що стосується зриву контрнаступальних дій росіян – відповідної зброї не вистачає… Працювати по їхніх військових аеродромах, працювати по їхніх літаках, які б'ють нас ракетами, працювати по їхніх гелікоптерах, працювати по їхніх складах і базах – для цього є відповідний снаряд далекобійний або відповідна зброя. Ось цього нам не вистачає. Всі ці домовленості є, але тим не менш – поки так», – сказав президент.

Нагадаємо, ситуація на фронті в Україні поставила президента Володимира Зеленського перед вибором між двома варіантами, один з яких поганий, а другий – іще гірший. Про це йдеться у публікації The Washington Post.

До слова, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.

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Теги: Єдині новини розвідка росія зброя Володимир Зеленський Україна президент втрати контрнаступ Харків

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