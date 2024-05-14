РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider

Снаряди з КНДР часто вибухають перед пострілом, пошкоджуючи російську артилерію та міномети й навіть вбиваючи розрахунки

Росіяни використовують для війни в Україні снаряди, які були виготовлені у 1970-х роках у Північній Кореї. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на звіт південнокорейської Національної розвідувальної служби (NIS).

«NIS детально аналізує відповідні обставини, а також продовжує відстежувати загальну військову співпрацю між Північною Кореєю та РФ», – сказано у повідомленні. – «Майже усі боєприпаси, які передавала КНДР росіянам, виготовлені 40-50 років тому».

За даними звіту, КНДР передала російським загарбникам мільйони снарядів для війни проти України. «РФ збільшує кількість снарядів, які вона здатна виробляти всередині країни, щоб не відставати від попиту, але тим часом вона звернулася за допомогою до союзника – Північної Кореї», – пише видання.

Ще у грудні 2023 року українські офіційні особи говорили, що снаряди з КНДР часто мають дефекти та вибухають перед пострілом, пошкоджуючи російську артилерію та міномети й навіть вбиваючи розрахунки.

Нагадаємо, що Південна Корея повідомила, скільки снарядів отримала Росія від КНДР. Із вересня 2023 року Північна Корея відправила в Росію близько 6 тис. 700 контейнерів зі снарядами.

До слова, близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули у повітрі. Останній зафіксований запуск північнокорейської ракети KN-23 по Україні було здійснено 27 лютого.

Також відомо, що Північна Корея збільшує виробництво снарядів і артилерійського озброєння, яке може постачати в РФ.