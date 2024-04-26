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Окупанти значно пришвидшили наступ у районі Авдіївки – британська розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти значно пришвидшили наступ у районі Авдіївки – британська розвідка
За даними розвідки, попри високі втрати російська армія може постійно атакувати українські позиції
фото з відкритих джерел

Ділянка фронту залишається одним з основних районів російських операцій

Просування російських військ на захід від Авдіївки у Донецькій області за останній тиждень прискорилося. Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

Сухопутні війська Росії створили вузький виступ далі на території України, щоб увійти до міста Очеретине, розташованого приблизно за 15 км на північ від центру Авдіївки.

За даними британської розвідки, відколи російські війська взяли під свій контроль Авдіївку в середині лютого 2024 року, ця ділянка фронту залишається одним з основних районів російських операцій.

«Попри високі втрати, цілком імовірно, що російська армія зможе постійно атакувати українські позиції в цьому районі і взяти під свій контроль кілька невеликих населених пунктів», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Сухопутні війська Росії створили вузький виступ далі на території України, щоб увійти до міста Очеретине
Сухопутні війська Росії створили вузький виступ далі на території України, щоб увійти до міста Очеретине
скріншот

Нагадаємо, захоплення Часового Яру дозволить російським військам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що Україна відводить з лінії фронту надані США танки Abrams. За словами американських військових, російські дрони-розвідники та ударні безпілотники змінили ситуацію на землі, збільшивши ризик виявлення транспортних засобів.

До слова, триває 793-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Авдіївка росія британська розвідка окупанти війна

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