У Смоленській області РФ горять два паливно-енергетичні об'єкти

Місцеві жителі повідомляють, що горить нафтопереробний завод у районі сіл Роздорове і Пригірське

Місцева влада заявила про атаку безпілотників

У ніч на 24 квітня у Смоленській області Росії виникли пожежі на двох паливо-енергетичних об'єктах. Місцева влада заявила, що регіон нібито опинився під атакою безпілотників. Про це повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін.

За його словами, пожежі сталися на паливо-енергетичних об'єктах у двох районах.

«Цілком ймовірно, що внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці», – заявив Анохін.

Водночас місцеві жителі повідомляють, що горить нафтопереробний завод у районі сіл Роздорове і Пригірське. За їхніми словами, було чути щонайменше 4-5 вибухів, після чого в районі нафтобази з’явилася заграва та дим.

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня у Кардимівському районі Смоленської області РФ унаслідок нібито атаки дронів спалахнула пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу Росії. Про це заявив губернатор регіону Васілій Анохін у Telegram. Він не назвав конкретний об’єкт, але ймовірно, йдеться про нафтобазу компанії «Лукойл».

Раніше повідомлялося, що ввечері 19 квітня у Брянській області у РФ нібито збили шість безпілотників. Внаслідок чого на об’єкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа.