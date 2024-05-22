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Замінить ракети вартістю у мільйони доларів: Британія розробляє новітню зброю проти дронів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Замінить ракети вартістю у мільйони доларів: Британія розробляє новітню зброю проти дронів
Зброя спрямованої енергії замінює ракети вартістю у мільйони доларів
фото: Gabriele Molinelli

Вартість пострілу з нової зброї коштуватиме лічені центи, і вона буде максимально ефективною проти дронів 

Не встигли вщухнути розмови про випробування нової британської лазерної зброї, як уряд цієї країни випустив черговий пресреліз, у якому розповів про роботу над ще однією установкою проти безпілотників. Експерти вважають, що ця зброя – альтернатива дорогим ракетам. При цьому вартість пострілу становитиме трохи більше 10 центів, пише New Atlas. 

«Нова зброя спрямованої енергії розрахована для зміцнення британського оборонного потенціалу. При ціні 13 центів за постріл це так само ефективно, але набагато дешевше, ніж ракети, які коштують мільйони доларів. Саме ці нові технології покликані їх замінити», – йдеться у публікації.

Сучасні зенітні ракети ефективні проти низки повітряних цілей, але із ними пов'язані кілька проблем. Ракетні комплекси після витрати комплекту боєприпасів необхідно перезаряджати, на що йде час, особливо дорогоцінний в умовах війни. Ракети коштують дуже дорого: ціна однієї штуки іноді сягає кількох мільйонів доларів. Дорогі ракети найчастіше доводиться витрачати на збивання маленьких та дешевих безпілотників-камікадзе, вартість яких зазвичай не перевищує кількох десятків тисяч доларів, що економічно невигідно.  

Останнім часом військові відомства деяких країн розробляють альтернативу таким боєприпасам – зброю спрямованої енергії (Directed-energy weapon, DEW). Ця зброя заснована на абсолютно нових фізичних принципах: вона знищує цілі за рахунок прямої передачі енергії без застосування провідників, кінетичних вражаючих елементів. DEW має низку переваг: «снаряд» з такої установки летить зі швидкістю світла або близькою до неї (залежно від виду DEW), тобто набагато швидше, ніж ракета.

Крім того, подібна зброя може вражати кілька цілей з мінімальними паузами. Оскільки DEW використовує енергію, а не ракети, вона потенційно може «стріляти» нескінченну кількість разів, доки зберігається енергія.

Одна з небагатьох країн, яка намагається оснастити свою армію DEW  – Велика Британія. У березні 2024 року військове відомство королівства вже випробувало лазерну зброю DragonFire потужністю 50 кіловат, призначену для боротьби з безпілотниками.

Система має точність, що дозволяє вразити монету номіналом один фунт стерлінгів з відстані кілометр. За даними Міноборони, за 10 секунд роботи DragonFire витрачає стільки ж енергії, скільки звичайний побутовий обігрівач протягом години. Щодо вартості одного «пострілу», то вона становить менше 10 фунтів стерлінгів (майже 13 доларів США).

Тепер британський уряд розповів про роботу над ще одним «вбивцею дронів» – радіочастотною енергетичною зброєю спрямованої енергії (The Radio Frequency Directed Energy Weapon, RFDEW), «постріл» з якої коштуватиме набагато дешевше, ніж із DragonFire, всього 13 центів.

RFDEW – це автономна енергетична зброя, якою може керувати одна людина, і вона може виявляти, відстежувати та вражати численні загрози на відстані до кілометра. Він також може бути встановлений на все, від військового корабля до кузова вантажівки. Основною ціллю будуть дрони або електроніка літаків, які підірвуть їх спалахом електромагнітного випромінювання.

У цьому типі зброї спрямованої енергії застосовуються радіохвилі, які зможуть виводити з ладу ворожі безпілотники, ушкоджуючи їх критично важливі електронні компоненти. Система може використовувати мобільне джерело живлення для створення радіочастотних імпульсів, які зводяться в один бойовий промінь.

Згідно з пресрелізом, британською радіочастотною енергетичною зброєю зможе управляти одна людина, вона виявлятиме, відстежуватиме і вражатиме цілі на відстані до кілометра (у майбутньому цю відстань планують збільшити). Його можна буде використовувати на суші, у повітрі та на морі, тобто встановлювати практично на будь-яку платформу: від військового корабля до кузова вантажівки.

«Це революційна система, яка дасть вирішальну перевагу збройним силам на полі бою, а також допоможе зберегти життя людей і запобігти смертельним загрозам», – пояснив Пол Холлінсхед, голова оборонного підприємства Defence Science and Technology Laboratory, що бере участь у розробці зброї. Перші випробування нової зброї відбудуться влітку за участю британських солдатів. Радіочастотна установка має замінити традиційні системи ППО та працювати ще ефективніше, ніж лазери.

До слова, військово-морські сили Великої Британії отримають до шести нових кораблів, які володіють лазерною зброєю та можливостями із запуску безпілотників, заявив міністр оборони країни Грант Шаппс. 

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Теги: системи ППО ракета Велика Британія технології військові Фунт Стерлінгів вантажівки Міноборони зброя

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