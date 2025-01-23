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Росія визнала «Правий сектор» терористичною організацією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія визнала «Правий сектор» терористичною організацією
Візитка «Правого сектору» на фоні Міноборони РФ
фото: glavcom.ua

Раніше російський суд визнав «Правий сектор» екстремістським

Верховний суд Росії за позовом генпрокуратури визнав українську організацію «Правий сектор» терористичною. Раніше її оголошували екстремістською. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Суд визнав терористичними та заборонив на території РФ діяльність українського воєнізованого об'єднання «Національно-визвольний рух «Правий сектор», організації «Права молодь» та об'єднання «Добровольчий український корпус «Правого сектору», – йдеться в повідомленні.

Також суд зобов'язав «негайно виконати» рішення про заборону. Як зазначає російська генпрокуратура, «Права молодь» пропагує серед неповнолітніх ненависть до росіян.

«З початку СВО члени «Добровольчого українського корпусу «Правий Сектор» беруть активну участь у бойових діях проти Російської Федерації. «Права молодь» пропагує серед неповнолітніх ненависть до росіян, прославляє поплічників фашистської Німеччини, займається підготовкою до бойових дій, організовує збір грошових коштів для ЗСУ», – йдеться в заяві російського відомства.

Національно-визвольний рух «Правий сектор» – громадський та військово-політичний рух, який у своїй структурі об'єднує громадську організацію, політичну партію, Добровольчий український корпус і молодіжну громадську організацію. Виник як громадський рух, що об'єднав активістів українських радикальних організацій, здебільшого націоналістичних і крайніх правих. Сформувався наприкінці листопада 2013 року під час зародження Євромайдану.

У листопаді 2014 року Верховний суд Росії визнав українські організації «Правий сектор», УНА-УНСО, Українську повстанську армію (УПА), «Тризуб» імені Степана Бандери і «Братерство» екстремістськими і заборонив їх діяльність на території РФ.

До слова, активіст «Правого сектора» Валентин Ліпінський отримав вісім із половиною років тюрми через державну зраду. Із російським ФСБ він почав співпрацювати ще до повномасштабного вторгнення.

Теги: росія суд Правий сектор

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