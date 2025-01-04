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Одна з областей РФ оголосила рекордні виплати за підписання контракту на участь у війні проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Одна з областей РФ оголосила рекордні виплати за підписання контракту на участь у війні проти України
Росіянам ,які згодяться вбивати українців, пропонують по чотири мільйони рублів
фото з відкритих джерел

Дії російської влади свідчать, що вона не має жодного бажання закінчувати війну

Самарська область РФ оголосила рекордні виплати – 4 млн рублів – за підписання контракту на участь у війні проти України. Про це інформує Центр протидії дезінформації РНБО України.

«Це рішення свідчить про суттєве зменшення кількості охочих вмирати за імперіалістичні амбіції Путіна навіть за шестизначну суму», – кажуть у Центрі протидії дезінформації.

Як ідеться у повідомленні, на тлі цього в Росії урізаються виплати «ветеранам», які вже не можуть «бути корисними» для режиму, скорочуються інші бюджетні видатки. Крім того, попри переможні заяви Кремля, санкції все ж суттєво тиснуть на російську економіку. 

Одна з областей РФ оголосила рекордні виплати за підписання контракту на участь у війні проти України фото 1

Тож попри маніпулятивні заяви Кремля про нібито готовність до переговорів дії російської влади свідчать, що вона не має жодного бажання закінчувати війну.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін доручив уряду встановити розмір виплат російським військовим за поранення, отримані під час окупаційної війни в Україні, залежно від їхньої тяжкості. Максимальна сума одноразової виплати не збільшиться, але тепер її призначатимуть лише за тяжкі каліцтва.

До слова, у місті Чебаркуль Челябінської області на стенд так званих «героїв СВО» повісили фото вбивці. У 2014 році росіянин зґвалтував і вбив матір двох дітей.

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Теги: санкції війна росія путін диктатор поранення

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