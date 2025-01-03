У Києві внаслідок атаки російських дронів постраждала жінка

Повітряна тривога у Києві тривала понад три години

Від госпіталізації жінка відмовилася

У Києві внаслідок атаки російських безпілотників зранку 3 січня постраждала жінка. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Постраждала молода жінка, яка отримала опік руки, від госпіталізації вона відмовилася», – зауважив Ткаченко.

Він нагадав, що повітряна тривога розпочалася о четвертій годині ранку і тривала понад три години.

Сили оборони знищили більшість російських БПЛА ще на підступах до Києва, проте уламки збитих цілей впали у Голосіївському та Дарницькому районах столиці.

Значних руйнувань у Києві немає.

Нагадаємо, 3 січня Росія вкотре вночі атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Уламки ворожих БпЛА впали у двох районах столиці.

Також внаслідок ворожої атаки «Шахедів» на Київщину одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Рятувальники ліквідували наслідки атаки російських безпілотників у Київській області.

До слова, триває 1045-й день повномасштабної війни.