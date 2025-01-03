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У Києві внаслідок атаки російських дронів постраждала жінка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві внаслідок атаки російських дронів постраждала жінка
Повітряна тривога у Києві тривала понад три години
фото: Unsplash

Від госпіталізації жінка відмовилася

У Києві внаслідок атаки російських безпілотників зранку 3 січня постраждала жінка. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Постраждала молода жінка, яка отримала опік руки, від госпіталізації вона відмовилася», – зауважив Ткаченко.

Він нагадав, що повітряна тривога розпочалася о четвертій годині ранку і тривала понад три години. 

Сили оборони знищили більшість російських БПЛА ще на підступах до Києва, проте уламки збитих цілей впали у Голосіївському та Дарницькому районах столиці.

Значних руйнувань у Києві немає.

Нагадаємо, 3 січня Росія вкотре вночі атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Уламки ворожих БпЛА впали у двох районах столиці.

Також внаслідок ворожої атаки «Шахедів» на Київщину одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Рятувальники ліквідували наслідки атаки російських безпілотників у Київській області. 

До слова, триває 1045-й день повномасштабної війни.

 

Теги: росія рятувальники жінка поранення тривога Тимур Ткаченко Київ

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