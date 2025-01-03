У Києві внаслідок атаки російських дронів постраждала жінка
Від госпіталізації жінка відмовилася
У Києві внаслідок атаки російських безпілотників зранку 3 січня постраждала жінка. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«Постраждала молода жінка, яка отримала опік руки, від госпіталізації вона відмовилася», – зауважив Ткаченко.
Він нагадав, що повітряна тривога розпочалася о четвертій годині ранку і тривала понад три години.
Сили оборони знищили більшість російських БПЛА ще на підступах до Києва, проте уламки збитих цілей впали у Голосіївському та Дарницькому районах столиці.
Значних руйнувань у Києві немає.
Нагадаємо, 3 січня Росія вкотре вночі атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Шахед». Уламки ворожих БпЛА впали у двох районах столиці.
Також внаслідок ворожої атаки «Шахедів» на Київщину одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Рятувальники ліквідували наслідки атаки російських безпілотників у Київській області.
До слова, триває 1045-й день повномасштабної війни.
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