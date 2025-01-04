Активіст «Правого сектора» розповів, чому зрадив Україну

Валентин каже, розуміє, що зробив дурницю, до Росії не хоче, тому на обмін не подавався

Валентин Ліпінський співпрацював із ФСБ

Активіст «Правого сектора» Валентин Ліпінський отримав вісім із половиною років тюрми через державну зраду. Із російським ФСБ він почав співпрацювати ще до повномасштабного вторгнення. Як опинився за ґратами, 25-річний уродженець Бердичева розповів у інтерв’ю Володимиру Золкіну.

За словами чоловіка, до «Правого сектора» він вступив після Революції Гідності. Їхньою групою чи то загоном у Бердичеві командував його друг Ігор. Аж доки в нього не з’явилися проблеми із законом – затримали з гранатами в рюкзаку та дали три роки за зберігання зброї. Ігорю якимось чином вдалося виїхати з України. Згодом Валентин дізнався, що той перебуває у російській тюрмі. Через участь у «Правому секторі» там його засудили за екстремізм. За деякий час Валентину написав чоловік на ім’я Ігнат. Мовляв, номер дав Ігор.

«Він попросив сфотографувати військову частину. Запропонував гроші. Я працював поруч на будівництві, тож це було не так складно. Зробив фото парковки, КПП та гуртожитку, який будувався. Що за це можуть посадити, я якось не подумав», – пояснив Валентин.

Скільки таким чином вдалося заробити, чоловік не пам’ятає. За одну з фотографій отримав 600 гривень. Що насправді відбувається, Валентин зрозумів лише тоді, коли так званий Ігнат розповів, що він із ФСБ та запропонував співпрацювати.

На співпрацю ексактивіст «Правого сектора» не погодився, та було вже пізно, його затримала Служба безпеки України. Валентин каже, розуміє, що зробив дурницю, до Росії не хоче, тому на обмін не подавався. Ба більше, майже всі чоловіки в його родині захищають Україну в лавах ЗСУ. Роки в тюрмі, за його словами, минають швидко. Шкода лише, що без нього росте донька.

«Коли я вийду, вона буде вже в другому класі», – бідкається Валентин.

Раніше Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ГРУ, яка мала організувати масове сходження з колій потягів «Укрзалізниці».

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Бердичеві Житомирської області 24 грудня цього року. Виконавця злочину, який підірвав саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля місцевого ТЦК, затримали протягом двох годин після вчинення злочину. Його спільницю, яка власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з РФ, викрили через декілька годин після підривника. За матеріалами справи, виконавцем теракту виявився 41-річний переселенець з Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. При цьому СВП виготовила 23-річна наркозалежна із Бердичева, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала у Телеграм-каналах гроші на «дозу».

Варто додати, що Служба безпеки України викрила 93 російські агентурні мережі за останні два роки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову СБУ Василя Малюка. Як повідомив Малюк, у 2023 році вдалося викрити 47 мереж, а протягом 2024 року нейтралізувати ще 46. До складу цих груп входили як народні депутати, так і чинні військовослужбовці.