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РФ зранку атакувала Дніпро: куди влучили ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ зранку атакувала Дніпро: куди влучили ракети
Через ракетну атаку в Дніпрі пошкоджено транспортне підприємство та приватні будинки
фото з відкритих джерел

У Дніпрі внаслідок сьогоднішньої ранкової атаки зруйновано складське приміщення

Сьогодні зранку російські загарбники атакували ракетами Дніпропетровщину. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«На ранок було гучно у Дніпрі, частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними Лукашука, було чутно вибухи на Синельниківщині. там через ворожу атаку постраждав чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім того, пошкоджено транспортне підприємство та приватні будинки.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів.

Нагадаємо, триває 1063-й день повномасштабної війни.

Противник завдав три ракетних та 46 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 71 КАБ, 1065 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія Дніпро ракетна атака

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