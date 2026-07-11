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РФ зупинила судноплавство через канал, яким експортувала зерно – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ зупинила судноплавство через канал, яким експортувала зерно – Reuters
Другий за величиною порт країни в Чорноморському регіоні знаходиться в Керченській протоці
фото: Massimo Frantarelli/Х (ілюстративне)

Ціни на пшеницю на біржі Euronext зросли

Росія тимчасово призупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал – судноплавну магістраль, що з’єднує річку Дон з Азовським морем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Цей крок став наслідком атаки України в п’ятницю на 13 російських суден в Азовському морі, серед яких було 10 танкерів. Аналітики ринку зазначають, що через Азовське море проходить до чверті експорту пшениці з Росії, яка є найбільшим у світі експортером цього зерна», – йдеться у матеріалі.

За даними джерел видання, російські прикордонники поінформували судноплавні компанії про те, що з 18:10 за місцевим часом у п’ятницю всі запити на прохід через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря, не прийматимуться. Прикордонники підпорядковуються Федеральній службі безпеки (ФСБ). У повідомленні не вказано, коли обмеження буде скасовано.

Провідні зернопродукуючі регіони Росії – Ростовська та Краснодарська області – розташовані вздовж Азовського моря. Другий за величиною порт країни в Чорноморському регіоні знаходиться в Керченській протоці.

У п’ятницю ціни на пшеницю на біржі Euronext зросли на 4% до шеститижневого максимуму на тлі чуток на ринку про можливе припинення судноплавства через Азовське море.

Нагадаємо, командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив, що в ніч на 10 липня українські безпілотники уразили 13 суден так званого тіньового флоту Росії на підходах до тимчасово окупованого Криму.

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Теги: війна Азовське море флот РФ

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