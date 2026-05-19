Російська медицина не справляється з потоком поранених з України – розслідування

Іванна Гончар
Російські лікарні витрачають ресурси на військових, поки цивільним бракує допомоги
фото: Profimedia
Влада РФ масово перетворює пологові та лікарні на госпіталі для військових

У Росії військові госпіталі перестають справлятися з потоком поранених на війні проти України. Через нестачу місць влада почала масово перепрофільовувати цивільні лікарні, пологові будинки та навіть жіночі консультації під лікування військових. Про це йдеться у розслідуванні «Нової газети», пише «Главком».

Одним із найяскравіших прикладів став Омськ. Наприкінці 2025 року там закрили жіночу консультацію та передали приміщення Міноборони РФ для відкриття поліклініки для «ветеранів війни». Раніше у місті ліквідували пологовий будинок №5, а на його місці відкрили військовий госпіталь.

На реконструкцію та оснащення нового госпіталю російська влада витратила понад мільярд рублів. Фасад будівлі навіть пофарбували у кольори російського триколора.

Місцевий активіст Данило Чебикін заявив журналістам, що Омськ фактично хочуть перетворити на «столицю військової медицини», оскільки місто розташоване далеко від кордону і туди не долітають дрони.

Схожа ситуація, за даними журналістів, спостерігається і в інших регіонах РФ. У Москві під госпіталь для учасників «СВО» перепрофілювали єдину лікарню для пацієнтів із муковісцидозом, а в Ростові-на-Дону – пологовий будинок.

У Санкт-Петербурзі поранених військових зараз розміщують майже в кожній великій цивільній лікарні. Колишня медсестра розповіла журналістам, що масштаби проблеми намагаються не афішувати.

«СВОшників настільки дофіга, що військові госпіталі їх не вміщають», – сказала вона. За її словами, через велику кількість військових у лікарнях почало бракувати антибіотиків, медичних матеріалів та інших ресурсів для цивільних пацієнтів.

Також медики скаржаться на поведінку частини військових у лікарнях. У матеріалі йдеться про алкоголь, конфлікти, порушення порядку та проблеми з дисципліною у відділеннях.

Тим часом росіяни дедалі частіше нарікають на проблеми з доступом до медицини. У соцмережах мешканка Омська розповіла, що її матері відмовили у госпіталізації після важких операцій через нестачу місць.

«Немає місць! СВОшники… самі розумієте», – процитувала вона слова лікарів.

До слова, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 19 травня 2026 року. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 140 окупантів. Загалом РФ у війні з Україною станом на 19 травня втратила особового складу – близько 1 351 150 осіб.

Як повідомлялось, протягом більш ніж чотирьох років війни Росія робила ставку на кількість, кидаючи великі маси піхоти під вогонь. Така стратегія призвела до колосальних втрат. Водночас ефективність таких атак залишалася низькою.

Теги: росія військові втрати лікарня госпіталь

Окупанти пошкодили елеватор найбільшого виробника соняшникової олії в Україні
Бригада, яка першою зустріла ворога на Херсонщині у 2022 році, отримала нову назву
РФ атакувала приватний сектор на Харківщині: є загибла та постраждалі (фото)
Сили оборони уразили понтонно-мостові переправи росіян
В Україні очікується різке погіршення погоди. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки
