Шредеру загрожує виключення з партії через святкування з Путіним

Кремль оприлюднив світлини усміхнених Шредера й Путіна в день, коли Росія вбила понад два десятки українців

У Німеччині посилилися заклики виключити колишнього канцлера Герхарда Шредера із Соціал-демократичної партії (СДПН) через його дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. Нову хвилю обурення спричинила поїздка політика до Москви на святкування 74-річчя очільника Кремля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на dpa.

Регіональне відділення СДПН у Верхньому Пфальці (Баварія) одноголосно ухвалило резолюцію із закликом виключити Шредера з партії. Про це в суботу, 10 жовтня, повідомила голова місцевого осередку Каролін Вагнер. Причиною стало чергове відвідування Шредером Москви, де 7 жовтня він разом із Путіним відзначав день народження російського диктатора.

Кремль оприлюднив фотографії, на яких політики усміхаються та тиснуть один одному руки. Водночас того самого дня внаслідок російських атак в Україні загинули понад 20 людей.

За інформацією німецької газети Tagesspiegel, до вимог виключити колишнього канцлера приєдналися також представники керівництва СДПН у Баварії та Баден-Вюртемберзі.

«Колишній канцлер, який відвідує дні народження воєнних злочинців, робить себе неприйнятним не лише для СДПН», – заявив співголова партії в Баден-Вюртемберзі Робін Мезарош. Він також назвав Шредера «ганьбою для всієї країни».

У резолюції регіонального відділення СДПН партійне керівництво закликають негайно розпочати нове дисциплінарне провадження проти Шредера з метою його виключення. Серед підстав названо не лише поїздку до Путіна на день народження, а й участь колишнього канцлера в наглядовій раді російської торговельної мережі Hyperglobus.

Автори документа наголошують, що публічна близькість Шредера до російського диктатора суперечить фундаментальним цінностям соціал-демократії та підриває довіру до партії. Каролін Вагнер, яка також є депутаткою Бундестагу, нагадала про російську агресію проти України, тисячі загиблих, викрадення дітей та воєнні злочини.

За її словами, неприпустимо, щоб Німеччина докладала всіх зусиль для припинення війни, тоді як колишній канцлер демонструє настільки близькі стосунки з Путіним.

82-річний Герхард Шредер підтримує дружні стосунки з Путіним ще з часів свого канцлерства у 1998–2005 роках. Упродовж багатьох років його критикують за зв'язки з російськими енергетичними компаніями та прихильне ставлення до очільника Кремля. Навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну колишній канцлер не припинив контактів із Путіним і неодноразово зустрічався з ним.

Попередня спроба виключити Шредера із СДПН завершилася невдачею у 2023 році. Співголова баварського відділення партії Себастьян Ролофф визнав, що успіх нового дисциплінарного провадження залишається під питанням. «Якщо є шанс, потрібно спробувати», – заявив він.

Нагадаємо, 7 жовтня російський диктатор Володимир Путін відсвяткував 74-й день народження в компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. За версією Кремля, Шредер прибув до Москви у справах компанії Globus, після чого Путін запросив свого давнього друга додому.

Згодом чинний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив глибоке обурення через участь Шредера у святкуванні. Речник німецького уряду наголосив, що Мерц вважає таку поведінку ексканцлера абсолютно аморальною, оскільки Путін несе відповідальність за війну проти України та загибель цивільних.