Міністр внутрішніх справ Естонії звинуватив Росію в державному тероризмі – FT

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро назвав російські диверсії в Європі державним тероризмом

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що російські диверсії в Європі становлять пряму загрозу критичній та оборонній інфраструктурі

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро назвав російські диверсії та підпали в Європі державним тероризмом. За його словами, такі дії виходять за межі звичайних гібридних атак, оскільки спрямовані проти критичної інфраструктури та оборонних підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

«Гібридний – надто м'яке слово для цього. Це державний тероризм», – наголосив Таро.

За словами міністра, Росія залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки та систематично здійснює атаки, які формально не досягають порогу відкритої військової агресії.

«Це прямі напади на нашу критичну інфраструктуру, на об'єкти, пов'язані з військовою справою чи обороною», – пояснив посадовець.

Як приклад Таро навів підпал підприємства естонської оборонної компанії Milrem Robotics у серпні цього року. Компанія займається розробкою військової робототехніки та постачає безпілотні наземні комплекси Україні.

За словами очільника МВС, правоохоронці затримали кількох підозрюваних у диверсії. Естонські спецслужби встановили, що виконавців завербувала Росія.

Крім того, Естонія розслідує нещодавні кібератаки на холодильне обладнання супермаркетів у Європі. Зловмисники дистанційно змінювали температуру холодильних установок, через що магазини зазнали збитків на мільйони євро.

За даними FT, інциденти зачепили майже 100 супермаркетів у кількох європейських країнах, зокрема Бельгії, Люксембурзі, Фінляндії, Ірландії та Швеції.

Водночас Таро наголосив, що відповідальних за ці кібератаки поки не встановлено. Естонські правоохоронці продовжують розслідування та перевіряють можливі вразливості інфраструктури.

«Якщо ми отримаємо всі дані та докази, ми встановимо відповідальних. Ми не вагаємося в таких питаннях, адже для запобігання новим атакам необхідно щоразу визначати винних і змушувати їх відповідати», – зазначив міністр.

За оцінкою Таро, Росія відповідальна приблизно за 90% загроз внутрішній безпеці Естонії. Ще 5% він пов'язує з Китаєм, а решту – з іншими суб'єктами.

Міністр також закликав європейські країни посилювати стійкість до диверсій і кібератак. Серед запропонованих заходів – припинення видачі туристичних віз громадянам Росії.

«Не бійтеся, будьте готові. Якщо ви готуєтеся та оцінюєте ризики, катастрофи не станеться», – підсумував Таро.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Естонія звинуватила Росію в організації підпалу підприємства Milrem Robotics. Диверсія сталася в ніч на 15 серпня у Таллінні. За даними естонських спецслужб, її організували на замовлення Росії. Підозрюваних затримали, а до Міністерства закордонних справ Естонії викликали представника російського посольства.