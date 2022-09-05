Росія заборонила в'їзд 25 громадянам США, серед яких голлівудські зірки

У МЗС країни-агресорки заявили, що «стоп-лист» сформований як заходи у відповідь на санкції Вашингтона

Влада РФ заборонила в'їзд на територію країни 25 громадянам США, до числа яких увійшли конгресмени, високопосадовці, бізнесмени, діячі культури та голлівудські зірки Шон Пенн і Бен Стіллер. Список оприлюднено на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС країни-агресорки заявили, що «стоп-лист» сформований як заходи у відповідь на санкції Вашингтона. Рашисти вказують на «ворожі дії» американської влади. «Ворожі дії американської влади, яка продовжує йти русофобським курсом, руйнуючи двосторонні зв'язки та нагнітаючи конфронтацію між Росією і США, будуть і надалі отримуватимуть рішучу відсіч».

Нагадаємо, раніше Росія заборонила в'їзд Джонсону й уряду Британії. Також Росія заборонила в’їзд кільком очільникам силових відомств США.