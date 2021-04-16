Росія заборонила в’їзд кільком очільникам силових відомств США

Кремль вирішив відійти від звичайної практики не «підсвічувати» контрзаходи на санкції

Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до «реалізації антиросійського курсу».

Про це повідомляє МЗС Росії.

«Беручи до уваги безпрецедентний характер спровокованих Вашингтоном ускладнень в російсько-американських відносинах, прийнято рішення відійти від звичайної практики не «підсвічувати» публічно вживані російською стороною контрзаходи», – заявили у російському дипвідомстві.

Відповідне рішення прийняли у відповідь на санкції США. Так, йдеться про директора ФБР Крістофера Рея, директора національної розвідки Евріл Хейнс, генпрокурора Мерріка Гарланда, директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаль, міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та радника президента із внутрішньої політики Сьюзан Райс.

Окрім того, під санкції потрапив колишній помічник Дональда Трампа з національної безпеки та постійний представник США в ООН Джон Болтон та ексдиректор ЦРУ Роберт Вулсі.

Як повідомлялося, у відповідь на санкції США Росія висилає американського посла та 10 дипломатів.

Напередодні президент США Джозеф Байден ввів нові санкції проти Росії.

Цієї ночі президент США Джозеф Байден виступив з офіційною заявою, яка стосується ситуації навколо Росії та загострення на українському кордоні.

Як відомо, НАТО підтримало санкції США проти Росії через «дестабілізуючу поведінку».

Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

Після введення санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.