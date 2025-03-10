Росія забороняє в’їзд українцям на десятки років – росЗМІ

За останні кілька місяців щонайменше десять людей повідомили про отримання заборон

Українці дізнаються про заборону не одразу – штампів у паспорті їм не ставлять

Українці, які намагаються потрапити до Росії, отримують заборону на в’їзд від 20 до 50 років. Заборони не фіксують у паспортах, а дізнатися про них можна через бази даних Білорусі чи ФСБ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Видання посилається на групу «Відмовники Шереметьєво», де наразі перебувають понад 7300 осіб. Зазначається, що за останні кілька місяців щонайменше десять людей повідомили про отримання заборон. Вони пишуть, що це має системний характер.

Учасники цього Telegram-каналу, які начебто є українцями, заявляли, що їм заборонили в’їзд до Росії на 20 років. Інші користувачі говорили й про 50-річну заборону. Ще один користувач заявив, що йому відмовили у в’їзді без пояснень і запропонували спробувати знову через пів року.

Українці дізнаються про заборону не одразу – штампів у паспорті їм не ставлять. Утім, через кілька місяців інформацію можна знайти в базах даних МВС Білорусі або через запит до ФСБ.

Візовий експерт зауважив у коментарі, що через синхронізацію баз даних МВС Білорусі та ФСБ труднощі можуть виникати не лише з в’їздом до Росії, а й до Білорусі.

Нагадаємо, Росія прагне отримати паузу у війні проти України, щоб відновити свої сили, оскільки наразі досягла максимуму військового виробництва. Про це повідомив керівник ГУР МО Кирило Буданов.

«Росіянам потрібна пауза, щоб відновити сили. Є всі ознаки для цього. Вони вийшли на максимум свого виробництва. Більше неможливо виробити, ніж виробляється вже», – йдеться у заяві.

Водночас російські війська просунулися в самій Суджі за підтримки сил Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни просунулися на південь від Суджі завдяки підтримці з боку північнокорейських військ і масованому використанню дронів-FPV з волоконно-оптичними кабелями. Також повідомляється, що армія РФ просунулась в промислову зону на північному сході Суджі.