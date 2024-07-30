Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спрощення вʼїзду для росіян. Європарламентар розкритикував рішення Угорщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Спрощення вʼїзду для росіян. Європарламентар розкритикував рішення Угорщини
Голова найбільшої партії Європарламенту вважає, що Угорщина фактично відкрила двері для російських шпигунів
фото з відкритих джерел

Угорщина дала змогу громадянам восьми країн, включно з Росією і Білоруссю, в'їжджати без перевірок

Нещодавнє рішення Угорщини послабити візові обмеження для російських туристів – це відчинені двері для шпигунів, і лідери ЄС мають вжити термінових контрзаходів. Про це заявив голова найбільшої партії Європарламенту «Європейська народна партія» Манфред Вебер, повідомляє Financial Times.

За його словами, видача європейських віз дасть змогу росіянам, які не пройшли перевірку, безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС і викликає «серйозні побоювання щодо національної безпеки».

Вебер надіслав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю з проханням порушити це питання на наступному саміті лідерів у жовтні.

Цього місяця Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного отримання віз, що дає змогу громадянам восьми країн, включно з Росією і Білоруссю, в'їжджати в Угорщину без перевірок безпеки та інших обмежень. Будапешт заявив, що багато хто з них будуватиме атомну електростанцію за російськими технологіями.

Вебер вважає, що необхідність нової імміграційної системи в Угорщині «сумнівна», і попередив, що вона може «створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності та потенційно дозволити великій кількості росіян в'їжджати до Угорщини за мінімального контролю, створюючи серйозний ризик для національної безпеки».

«Така політика також може полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною в обхід обмежень, передбачених законодавством ЄС», – заявив він.

Політик також закликав ЄС вжити суворих заходів для захисту цілісності Шенгенської зони, зменшити безпековий ризик і запобігти подібним ініціативам у майбутньому.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав відповідну реакцію лідерів ЄС після візиту до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, нібито для посередництва в мирних переговорах між Росією та Україною.

Попри те, що Угорщина є головою ЄС до кінця року, лідери інших країн заявили, що Орбан не представляв їх у своїй поїздці. Багато країн відмовилися відправляти міністрів на зустрічі в Угорщині, які перенесли до Брюсселя.

Національні уряди ЄС мають право ухвалювати рішення про міграцію та дозволи на роботу. Володарі візи ЄС можуть вільно пересуватися Шенгенською зоною, яка включає 29 країн.

Санкції після початку війни в Україні не забороняють росіянам відвідувати ЄС, але російським авіакомпаніям заборонено літати до країн блоку, а сотні людей, пов'язаних із Кремлем, перебувають під заборонами на поїздки та заморожуванням активів.

Нагадаємо, Угорщина полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі.

Раніше Європейський парламент засудив візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії з «місією миру» для України. А також підтвердив свою позицію про те, що ЄС має продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки потрібно до перемоги.

До слова, з 21 серпня 2024 року Угорщина надаватиме субсидоване житло лише українським біженцям з територій, що зазнали впливу війни. Прибулі з інших регіонів втратять право на безкоштовне житло, якщо

Читайте також: Майже посол в Угорщині. Драма «професора з окопів»
Теги: Угорщина Європарламент депутат російські агенти росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина бригади та два танкові полки: ЗСУ повідомили про втрати окупантів у Вовчанську
Частина бригади та два танкові полки: ЗСУ повідомили про втрати окупантів у Вовчанську
25 липня, 07:16
Суд дав можливість Червінському вийти на волю під заставу в 9 млн грн
Роман Червінський вийшов із СІЗО (відео)
17 липня, 10:28
Щодоби окупанти втрачають вбитими та пораненими батальйон, тобто 900–1000 військових
Атакують на багі та мотоциклах. Генштаб назвав найгарячішу точку російських атак
16 липня, 18:30
Безуглу було внесено до реєстру «Миротворця» в середині червня
Нардепка Безугла потрапила до бази «Миротворця»
16 липня, 11:50
Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування
У Норвезькому морі зіткнулися російські корабель та глибоководний апарат
12 липня, 09:34
Алішер Усманов торік посів восьме місце у рейтингу російських мільярдерів
Мін'юст збирається конфіскувати активи російського мільярдера Усманова
11 липня, 19:31
Росіяни визнають, що удар по дітям був спеціально
Ексдепутат Держдуми визнав: вдарили по дитячій лікарні спеціально
8 липня, 13:55
Шольц розкритикував Орбана через його поїздку до Москви
Між Угорщиною і Німеччиною виник конфлікт через зустріч Орбана з Путіним – Bloomberg
6 липня, 05:53
Тільки Мішель Обама перевершує Трампа як альтернативу Байдену на виборах у 2024 році
Американці хочуть бачити президентом жінку? Результати опитування
3 липня, 10:35

Політика

Спрощення вʼїзду для росіян. Європарламентар розкритикував рішення Угорщини
Спрощення вʼїзду для росіян. Європарламентар розкритикував рішення Угорщини
Сійярто дзвонив до Лаврова щодо заборони транзиту нафти РФ через Україну
Сійярто дзвонив до Лаврова щодо заборони транзиту нафти РФ через Україну
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують
Опозиція знайшла докази фальсифікацій на президентських виборах у Венесуелі
Опозиція знайшла докази фальсифікацій на президентських виборах у Венесуелі
Вибори у Венесуелі: Маск зробив неочікувану заяву
Вибори у Венесуелі: Маск зробив неочікувану заяву
У Латинській Америці виникла коаліція проти результатів виборів у Венесуелі
У Латинській Америці виникла коаліція проти результатів виборів у Венесуелі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
127K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
92K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
18K
У Києві приспущено головний прапор України: причина
9960
Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua