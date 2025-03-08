Венс заявив, що протестувальники налякали його 3-річну доньку вигуками «Слава Україні»: реакція мережі

Венс в Овальному кабінеті 28 лютого під час зустрічі з Зеленським

«Ви знаєте, скільки українських 3-річних дітей вбив Путін?», – підкреслив один з користувачів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що протестувальники, які кричали «Слава Україні» налякали його 3-річну доньку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Венса.

У соціальній мережі Х віцепрезидент США написав, що під час прогулянки зі своєю малолітньою донькою, їх переслідували протестувальники та вигукували «Слава Україні». За його словами, це сильно налякало дівчинку.

Today while walking my 3 year old daughter a group of “Slava Ukraini” protesters followed us around and shouted as my daughter grew increasingly anxious and scared.



I decided to speak with the protesters in the hopes that I could trade a few minutes of conversation for them… — JD Vance (@JDVance) March 8, 2025

Він також зазначив, що мав розмову з ними.

«Це була здебільшого шаноблива розмова, але якщо ти ганяєшся за 3-річною дитиною в рамках політичного протесту, ти лайно», – написав Венс.

Користувачів мережі обурив допис. Вони зазначають, що Росія продовжує атакувати мирні міста України. «Ви знаєте, скільки українських 3-річних дітей звбив Путін?», – підкреслив один з користувачів.

Також у мережі під дописом Венса публікують дані про те, скільки дітей в Україні загинули під час масованих атак. Та зауважують, що останні удари росіян відбуваються під час розмов Трампа про мир.

Також одна з користувачок підкреслила, що для українців було призупинене фінансування, що спрямовувалось на підтримку українських освітнійх програм.

До слова, Венс закликав американців українського походження усвідомити США як «свою» країну та дбати про американські інтереси.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що існування України нібито залежить лише від американської підтримки, а з боку президента України Володимира Зеленського було «нерозумно» висловлювати образи на адресу Дональда Трампа.