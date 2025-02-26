США вперше проігнорували заяву Світової організації торгівлі, яка засуджує агресію РФ

Це вперше США не підтримали заяву, яку щороку публікують після початку повномасштабного вторгнення

Заяву підписали 44 члени СОТ, включно з Європейським Союзом, Великою Британією, Канадою, Австралією та Україною

Сполучені Штати утрималися від підпису заяви членів Світової організації торгівлі (СОТ), яка засудила агресію Росії проти України. Про це пише Reuters з посиланням на неназваного дипломата та торгового представника Женеви, повідомляє «Главком».

Це вперше США не підтримали заяву, яку щороку публікують після початку повномасштабного вторгнення.

Заяву підписали 44 члени СОТ, включно з Європейським Союзом, Великою Британією, Канадою, Австралією та Україною. Підписанти засудили руйнівний вплив повномасштабного вторгнення на життя людей та економіку України.

«Ми серйозно стурбовані наслідками цієї руйнації для України та для світової торгівлі, зокрема щодо постачання на міжнародні ринки ряду ключових товарів, вироблених в Україні, включно з сільськогосподарською та харчовою продукцією, добривами та критично важливими мінералами», – кажуть члени СОТ.

Нагадаємо, напередодні 24 лютого Генеральна асамблея ООН підтримала і український, і американський проєкти резолюцій щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Обидва документи містять заклик припинити війну в Україні, проте є й важливі відмінності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ України.

«Главком» повідомляв, що напередодні голосування США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни РФ в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок, представлених під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії 24 лютого 2025 року».

Державний секретар США Марко Рубіо потім пояснював, що Штати проголосували проти резолюції ООН, що засуджувала Росію за війну в Україні, оскільки та нібито була «антагоністичною». А ключовою метою адміністрації президента Дональда Трампа, за словами Рубіо, є «посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну».