Головна Світ Політика
search button user button menu button

США вперше проігнорували заяву Світової організації торгівлі, яка засуджує агресію РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США вперше проігнорували заяву Світової організації торгівлі, яка засуджує агресію РФ
Це вперше США не підтримали заяву, яку щороку публікують після початку повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

Заяву підписали 44 члени СОТ, включно з Європейським Союзом, Великою Британією, Канадою, Австралією та Україною

Сполучені Штати утрималися від підпису заяви членів Світової організації торгівлі (СОТ), яка засудила агресію Росії проти України. Про це пише Reuters з посиланням на неназваного дипломата та торгового представника Женеви, повідомляє «Главком».

Це вперше США не підтримали заяву, яку щороку публікують після початку повномасштабного вторгнення.

Заяву підписали 44 члени СОТ, включно з Європейським Союзом, Великою Британією, Канадою, Австралією та Україною. Підписанти засудили руйнівний вплив повномасштабного вторгнення на життя людей та економіку України.

«Ми серйозно стурбовані наслідками цієї руйнації для України та для світової торгівлі, зокрема щодо постачання на міжнародні ринки ряду ключових товарів, вироблених в Україні, включно з сільськогосподарською та харчовою продукцією, добривами та критично важливими мінералами», – кажуть члени СОТ.

Нагадаємо, напередодні 24 лютого Генеральна асамблея ООН підтримала і український, і американський проєкти резолюцій щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Обидва документи містять заклик припинити війну в Україні, проте є й важливі відмінності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ України. 

«Главком» повідомляв, що напередодні голосування  США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни РФ в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок, представлених під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії 24 лютого 2025 року».

Державний секретар США Марко Рубіо потім пояснював, що Штати проголосували проти резолюції ООН, що засуджувала Росію за війну в Україні, оскільки та нібито була «антагоністичною». А ключовою метою адміністрації президента Дональда Трампа, за словами Рубіо, є «посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну».  

Читайте також:

Теги: СОТ США агресія напад росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни завдали удару по селу, де живе Володимир Остапчук з сім'єю
Росіяни завдали удару поруч із будинком, де живе Володимир Остапчук з сім'єю (фото)
Сьогодні, 14:41
Після атаки ЗСУ на об'єкті сталася пожежа
Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки дронами – Reuters
24 лютого, 22:54
За словами співрозмовників, Гегсет розглядає можливість звільнення або відсторонення генералів і старших офіцерів вже на цьому тижні
Голова Пентагону відправить у відставку генералів, які не підтримують Трампа – ЗМІ
20 лютого, 10:14
Зеленський зауважив, що його офіційний візит до Саудівської Аравії запланований на завтра
Україна не визнаватиме перемовини у Саудівській Аравії – Зеленський
17 лютого, 14:03
Олександр Сирський розкрив втрати РФ у Курській області
Сирський повідомив оновлені втрати Росії на Курщині
14 лютого, 21:44
Путін висловив «принципову позицію» Росії щодо підтримки єдності, суверенітету та територіальної цілісності Сирії, заявили у Кремлі
Путін зідзвонився з новим лідером Сирії та запропонував «допомогу»
12 лютого, 17:13
Українські військові знищили гаубицю окупантів
Українські бійці показали, як знищують техніку окупантів на Покровському напрямку
4 лютого, 16:41
Наслідки авіаудару по Суджі
Авіаудар по інтернату в Суджі: з’явилась реакція ООН
4 лютого, 06:20
Анастасія Кольвах була всебічно обдарованою, вона працювала як в сфері культури, так і в IT
Внаслідок ракетного удару в Полтаві загинула акторка і волонтерка Анастасія Кольвах
2 лютого, 00:50

Політика

Трамп заявив, що Україна має «забути про НАТО»
Трамп заявив, що Україна має «забути про НАТО»
Трамп: Я не даватиму Україні «занадто багато» гарантій безпеки
Трамп: Я не даватиму Україні «занадто багато» гарантій безпеки
Трамп заявив, що США повернуть гроші, які надали Україні
Трамп заявив, що США повернуть гроші, які надали Україні
США вперше проігнорували заяву Світової організації торгівлі, яка засуджує агресію РФ
США вперше проігнорували заяву Світової організації торгівлі, яка засуджує агресію РФ
В Угорщині після дворічної перерви розпочав роботу новий посол України
В Угорщині після дворічної перерви розпочав роботу новий посол України
Трамп підтвердив візит Зеленського до США для підписання угоди щодо копалин
Трамп підтвердив візит Зеленського до США для підписання угоди щодо копалин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
16K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
12K
Чому Путін радісно закрутив хвостом перед Трампом
7420
У Києві лунають вибухи та працює ППО
7408
Будівництво фортифікацій доручено… працівниці суші-ресторану. Хто заробив на обороні Харкова

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua