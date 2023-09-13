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Країни Балтії заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Країни Балтії заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами
Коли авто з номерами РФ прибуде до кордону, то його власник буде змушений повернутися назад або перетнути кордон без машини
фото з відкритих джерел

Мешканцям країни-агресорки «не дозволено користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, поки Україна не досягне перемоги»

Естонія приєдналася до заборони впускати на свою територію автомобілі з російськими номерами 13 вересня. Так уже зробили Литва і Латвія. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив про дію заборони й додав, що росіянам «не дозволено користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, поки Україна не досягне перемоги».

Так Естонія виконає рекомендації Європейської комісії: коли авто з номерами країни-агресорки прибуде до кордону, то його власник буде змушений повернутися назад або перетнути кордон без машини. Водночас випускати транспорт з російськими номерами Естонія продовжить.

«Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші за умови спільного запровадження санкцій», – сказав міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс.

8 вересня Європейська комісія продовжила санкції проти Росії й додала до них нові обмеження. У документі йдеться, що якщо росіяни вʼїжджають на автотранспорті з номером РФ, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС. Тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі у тих, хто порушить заборону на вʼїзд.

До слова, Естонія пропонує п’ятьом країнам запровадити спільне торгівельне ембарго проти РФ.

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Теги: санкції Естонія Латвія Литва транспорт росіяни

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