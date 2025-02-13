Потрощені будинки, є загиблі та поранені: Росія атакувала Краматорськ

Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів

За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто два ФАБ-250

Щонайменше одна людина загинула і пʼять поранені внаслідок сьогоднішнього удару по Краматорську. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто два ФАБ-250. Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед поранених – 16-річна дівчина. Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів.

фото: Telegram / Вадим Філашкін / Донецька ОДА (ОВА)

фото: Telegram / Вадим Філашкін / Донецька ОДА (ОВА)

«Кожен день росіяни приносять на нашу землю нові смерті і нові руйнування. Залишатися на Донеччині небезпечно! Будьте відповідальними – евакуюйтесь!» – підсумував Філашкін.

фото: Telegram / Вадим Філашкін / Донецька ОДА (ОВА)

Нагадаємо, у неділю, 9 лютого, ворог атакував Краматорськ та Констянтинівку. Окупанти скидали авіабомби, які спричинили значні руйнування та вбили одну людину. Про це йдеться у повідомленні МВС України.

РФ атакувала житлові квартали, скинувши 10 авіабомб: 9 – на Костянтинівку, 1 – на Краматорськ. Унаслідок обстрілів у Краматорську загинув 52-річний чоловік, ще 12 мирних мешканців зазнали поранень. У Костянтинівці постраждали п’ятеро людей.

Наразі зафіксовано понад 100 зруйнованих об’єктів, серед них 69 багатоповерхівок, 47 приватних будинків, інфраструктурні об'єкти, 76 гаражів та понад 25 цивільних автомобілів.

Тієї ж доби окупанти атакували Сумщину. Через вибух дрона постражали чотири багатоповерхівки, є постраждалий.

До слова, на тимчасово окупованих територіях Донеччини ситуація з утилізацією твердих комунальних відходів (ТКВ) наближається до своєї критичної точки. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупаційна влада взагалі не забезпечила нормальне функціонування системи збору та переробки сміття, що викликало зростаюче невдоволення місцевих мешканців.