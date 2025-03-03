В Уфі дрони атакували нафтохімічне підприємство: багато пошкоджень (відео)

У МНС стверджують, що пожежу на НПЗ в Уфі вже нібито ліквідовано

Наслідки нічної атаки дронів на НПЗ у російській Уфі

Внаслідок нічної атаки дронів на нафтохімічне підприємство в російській Уфі уражено установку Л-24-7 на території НПЗ, а також зафіксовано пряме ураження об'єктів підприємства. А саме – двох вертикальних сталевих резервуарів РВСП-3000 та магістральних трубопроводів подачі сировини. Також, як стверджується, детонував третій резервуар типу РВСП-2000. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що завод включає три виробничі майданчики – «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» та «Башнефть-Уфанефтехім».

У МНС взагалі стверджують, що пожежу на НПЗ в Уфі вже нібито ліквідовано.

«Співробітники МНС Росії локалізували пожежу на території Уфімського нафтопереробного заводу в Уфі. За попередніми даними, сталося спалах на території підприємства в районі печі спалювання. Загрози жителям найближчих районів немає. На місці працює лабораторія для контролю стану повітря. Повідомлень про постраждалих не надходило», – йдеться у публікації регіонального МНС.

Тим часом у міноборони РФ відзвітували про нібито знищення семи БПЛА за ніч, проте Башкирія, де після вибухів спалахнув НПЗ в Уфі – не згадується.

«Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено сім українських безпілотних літальних апаратів: три БПЛА – над територією Липецької області, два БПЛА – над територією Ростовської області та два БПЛА – над територією Білгородської області», – йдеться у публікації.

До слова, Уфа знаходиться за 1400 км від кордону України.

Нагадаємо, ввечері 2 березня окупанти атакували Україну шахедами. Один із дронів влучив у багатоповерхівку в Харкові.