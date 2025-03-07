США пригрозили Росії масштабними санкціями після обстрілу України

Американський президент вкотре закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів

За словами Трампа, санкції проти Російської Федерації діятимуть аж до завершення війни

Президент США Дональд Трамп відреагував на масштабний ракетний обстріл України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно «б'є» Україну на полі бою, я наполегливо розглядаю можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії», – розповів він.

Як зазначив Трамп, обмеження діятимуть до тих пір, поки не буде досягнута угода про припинення вогню і остаточне врегулювання війни.

«Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякуємо!!!» – написав президент США.

Нагадаємо, міністр фінансів Скотт Бессент заявив, Сполучені Штати Америки без вагань застосують максимальні санкції, якщо це сприятиме припиненню війни в Україні.

До слова, президент США Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.

Як повідомлялося, США розглядають можливість пом'якшення санкцій щодо Росії в рамках зусиль президента Дональда Трампа щодо відновлення дипломатичних та економічних зв'язків країнами та прагнення покласти край війні в Україні.