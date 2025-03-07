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США пригрозили Росії масштабними санкціями після обстрілу України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США пригрозили Росії масштабними санкціями після обстрілу України
Американський президент вкотре закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів
фото: Reuters

За словами Трампа, санкції проти Російської Федерації діятимуть аж до завершення війни

Президент США Дональд Трамп відреагував на масштабний ракетний обстріл України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно «б'є» Україну на полі бою, я наполегливо розглядаю можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії», – розповів він.

Як зазначив Трамп, обмеження діятимуть до тих пір, поки не буде досягнута угода про припинення вогню і остаточне врегулювання війни.

«Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякуємо!!!» – написав президент США.

Нагадаємо, міністр фінансів Скотт Бессент заявив, Сполучені Штати Америки без вагань застосують максимальні санкції, якщо це сприятиме припиненню війни в Україні.

До слова, президент США Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.

Як повідомлялося, США розглядають можливість пом'якшення санкцій щодо Росії в рамках зусиль президента Дональда Трампа щодо відновлення дипломатичних та економічних зв'язків країнами та прагнення покласти край війні в Україні.

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Теги: війна санкції росія тарифи Дональд Трамп США

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