Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у РФ
Від атаки БпЛА постраждав Киришський НПЗ у Ленінградській області
Вночі невідомі дрони атакували Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі губернатора регіону Олександра Дрозденка.
Близько п’ятої ранку в районі заводу пролунало кілька вибухів.
Через це аеропорт Пулково майже годину не приймав і не відправляв рейси.
За словами російської влади, один БПЛА було збито силами ППО на підльоті, а інший – вже над територією підприємства.
Уламки пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів, тривають роботи з ліквідації наслідків.
Нагадаємо, у ніч на 4 березня дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод. Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у РФ. Продукція заводу включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.
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