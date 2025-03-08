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Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у РФ
Киришський НПЗ (КІНЕФ) – є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії за обсягами виробництва пального
фото з відкритих джерел

Від атаки БпЛА постраждав Киришський НПЗ у Ленінградській області

Вночі невідомі дрони атакували Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі губернатора регіону Олександра Дрозденка.

Близько п’ятої ранку в районі заводу пролунало кілька вибухів.

Через це аеропорт Пулково майже годину не приймав і не відправляв рейси.

За словами російської влади, один БПЛА було збито силами ППО на підльоті, а інший – вже над територією підприємства.

Уламки пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Киришський НПЗ (КІНЕФ) – є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії за обсягами виробництва пального та ключове підприємство міста Кіріші. Об'єкт розташований на відстані близько 793 км від українського кордону.

Нагадаємо, у ніч на 4 березня дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод. Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у РФ. Продукція заводу включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

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Теги: дрон завод аеропорт нафтопродукти росія війна

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