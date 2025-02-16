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Порошенко назвав дату виборів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Порошенко назвав дату виборів
Порошенко запевнив, що сам він начебто проти виборів, але Банкова їх готує
фото: censor.net

Експрезидент, на якого накладено санкції, стверджує, що вибори будуть наприкінці жовтня

Колишній президент України, народний депутат Петро Порошенко у інтерв’ю «Цензор. Нет» заявив, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня цього року. За його даними, поліграфкомбінат «Україна» зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів. Порошенко запевнив, що сам він начебто проти виборів, але Банкова їх готує.

«Думаю, що вибори будуть в кінці року. До чого вони мають бути прив'язані? В кінці року мають бути по Конституції вибори парламенту. Хоча вони мали бути два роки тому. І в кінці жовтня у нас мають бути місцеві вибори. Мрія влади – провести всі вибори одночасно. Але американці цього не дають робити. І от вони зараз готують все так, щоб лишити без опонентів. І вповзти знову у владу, руйнуючи демократію, свободу, прозорість виборів. Тому що вони бояться з влади йти», – сказав Петро Порошенко.

Як відомо, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова; а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Обмеження, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій та заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, якщо до завершення війни буде призупинено воєнний стан задля проведення виборів, Україна втратить свою армію, і цим скористаються росіяни.

Нагадаємо, США заявили про необхідність проведення виборів в Україні, аргументуючи це тим, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Росія маніпулює і поширює фейки про те, що влада в Україні нібито нелегітимна. Хоча під час воєнного стану вибори проводити заборонено Конституцією.

Водночас Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що під час війни не може бути жодних виборів. Також посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.  

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Теги: Петро Порошенко росіяни Оксана Маркарова влада президент Україна Володимир Зеленський воєнний стан посол депутат санкції вибори росія обмеження

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