Росія заявила про атаку на військовий аеродром у Новгородській області (фото)

Удар по військовому аеродрому у Новгородській області стався близько 10:00 за київським часом

Росія звинувачує Україну в атаці по аеродрому в Новгородській області

Російське міністерство оборони заявило, що Україна нібито атакувала безпілотником військовий аеродром у Новгородській області – це на північному заході Росії. Пошкоджено один літак. Про це йдеться в заяві міноборони РФ.

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Удар по військовому аеродрому у Новгородській області стався близько 10:00 за київським часом фото з соцмереж

У російському оборонному відомстві розповіли, що удар стався близько 10:00 за київським часом. Пост зовнішнього спостереження нібито намагався збити безпілотник коптерного типу зі стрілецької зброї.

Військові РФ не вказують, чи вдалося їм збити коптер, але зазначають, що на території аеродрому виник спалах на стоянці літаків. Один літак було пошкоджено.

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У Міноборони стверджують, що постраждалих немає. Пожежу станом на 13:00 нібито ліквідували.

Місцеві жителі у Telegram-каналах підтверджують, що приблизно о 10:30 бачили дим поблизу авіабази Сольці, що неподалік однойменного міста.

Влітку 2023 на аеродромі базувалися дальні бомбардувальники Ту-22М3, які росіяни використовують для ракетних ударів по Україні. Також аеродром використовується для приймання урядових бортів під час візитів до Новгорода високопосадовців РФ.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня на Житомирщині прогриміли вибухи: російські окупанти атакували один із об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе.

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Також у ніч на 19 серпня під час повітряної тривоги Хмельниччина була атакована ворогом. У кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.