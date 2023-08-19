Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія заявила про атаку на військовий аеродром у Новгородській області (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія заявила про атаку на військовий аеродром у Новгородській області (фото)
Удар по військовому аеродрому у Новгородській області стався близько 10:00 за київським часом
фото з соцмереж

Росія звинувачує Україну в атаці по аеродрому в Новгородській області

Російське міністерство оборони заявило, що Україна нібито атакувала безпілотником військовий аеродром у Новгородській області – це на північному заході Росії. Пошкоджено один літак. Про це йдеться в заяві міноборони РФ.

4 фото
На весь екран
Удар по військовому аеродрому у Новгородській області стався близько 10:00 за київським часом
фото з соцмереж

У російському оборонному відомстві розповіли, що удар стався близько 10:00 за київським часом. Пост зовнішнього спостереження нібито намагався збити безпілотник коптерного типу зі стрілецької зброї.

Військові РФ не вказують, чи вдалося їм збити коптер, але зазначають, що на території аеродрому виник спалах на стоянці літаків. Один літак було пошкоджено.

У Міноборони стверджують, що постраждалих немає. Пожежу станом на 13:00 нібито ліквідували.

Місцеві жителі у Telegram-каналах підтверджують, що приблизно о 10:30 бачили дим поблизу авіабази Сольці, що неподалік однойменного міста.

Влітку 2023 на аеродромі базувалися дальні бомбардувальники Ту-22М3, які росіяни використовують для ракетних ударів по Україні. Також аеродром використовується для приймання урядових бортів під час візитів до Новгорода високопосадовців РФ.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня на Житомирщині прогриміли вибухи: російські окупанти атакували один із об'єктів інфраструктури області дронами-камікадзе.

Також у ніч на 19 серпня під час повітряної тривоги Хмельниччина була атакована ворогом. У кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях.

Теги: війна безпілотник аеродром росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти використовують цивільні човни, переобладнані під ДРГ
Контрнаступ на півдні: ЗСУ розкрили свою тактику
Сьогодні, 10:39
Житель Луцька опублікував фото з мером під час ранкової пробіжки
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
15 серпня, 11:31
Окупанти перетворюють Оріхів на руїни
РФ вдарила керованою авіабомбою по Оріхову: є жертви
12 серпня, 11:05
Рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні
Окупанти завдали масованого удару по Очакову: виникла пожежа
12 серпня, 08:01
Окупанти намагаються переломити ситуацію на Куп'янському напрямку
Нацгвардія назвала місто, яке окупанти можуть спробувати взяти наступним
10 серпня, 10:27
Росія неодноразово гатила по Україні ракетами «Калібр»
Ракетна небезпека: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні
5 серпня, 11:57
Цього року, в середньому, на місяць народжується 16,1 тис. дітей
Демографічна катастрофа: як змінилась народжуваність в Україні від початку війни
31 липня, 14:55
З нагоди Дня державності президент вручив нагороди воїнам і почесні відзнаки бойовим бригадам
«Готуємо вагомі рішення для України». Звернення Зеленського
28 липня, 19:12
Щойно мобілізованим військовослужбовцям РФ видали екіпірування та зброю
ЗСУ з’ясували, кого окупанти почали кидати у штурмові підрозділи
28 липня, 07:51

Політика

Росія заявила про атаку на військовий аеродром у Новгородській області (фото)
Росія заявила про атаку на військовий аеродром у Новгородській області (фото)
Ердоган поїде до Орбана, щоб обговорити війну в Україні
Ердоган поїде до Орбана, щоб обговорити війну в Україні
Орбан анонсував виробництво бойових дронів в Угорщині
Орбан анонсував виробництво бойових дронів в Угорщині
Президентка Молдови сказала, коли Україна зможе врегулювати конфлікт у Придністров'ї
Президентка Молдови сказала, коли Україна зможе врегулювати конфлікт у Придністров'ї
Трамп може добровільно здатися і сісти у в’язницю: названо дату
Трамп може добровільно здатися і сісти у в’язницю: названо дату
Стало відомо, чи поїде Путін на Генасамблею ООН у вересні
Стало відомо, чи поїде Путін на Генасамблею ООН у вересні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
США назвали втрати України і Росії у війні
46K
«Не хочуть нічого робити»: колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України
22K
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
18K
Яблучний Спас-2023: привітання у віршах, картинках та прозі
15K
Розвідка розсекретила, скільки окупантів потрапили в полон ЗСУ за останні тижні
7256
Розвідка анонсувала добрі новини щодо обміну полоненими

Новини

Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Сьогодні, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Сьогодні, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Вчора, 05:30

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту