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ЗСУ з’ясували, кого окупанти почали кидати у штурмові підрозділи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ з’ясували, кого окупанти почали кидати у штурмові підрозділи
Щойно мобілізованим військовослужбовцям РФ видали екіпірування та зброю
фото ілюстративне

На Луганщину прибуло близько 110 мобілізованих військовослужбовців РФ

Російські окупаційні війська продовжують кидати у бій щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, у населеному пункті Рогове Луганської області до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ з території РФ прибуло близько 110 мобілізованих військовослужбовців.

«Коли їм було видано екіпірування та зброю, російське командування поінформувало новоприбулий особовий склад, що їх включать до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення», – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як повідомлялося, російська держдума проголосувала за поправки до закону, який фактично дозволяє створювати регіональні приватні військові компанії за кошти місцевого бюджету і в умовах воєнного стану, що є ознакою прихованої мобілізації

До слова, держдума в авральному порядку міняє правила мобілізації. Росія планує збільшити вік призовників. Нові поправки дозволять збільшити кількість росіян, що підлягають призову, щонайменше на 2,3 млн осіб – держдума шукає нове «гарматне м’ясо», тож готує зміни для призовників.

Також було змінено граничний вік перебування у запасі деяких категорій громадян у РФ, які мають військові звання – він зростає на п'ять років. Йдеться про солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків або мічманів. Для тих, хто належить до першого розряду, граничний вік підвищується з 35 до 40 років, до другого – з 45 до 50 років, до третього – з 50 до 55 років.

Крім того, збільшується граничний вік громадян, які перебувають у запасі, у мобілізаційному резерві: служитимуть до 70 років. Тепер для старших офіцерів він становитиме 65 років, для молодших офіцерів – 60 років, для тих, хто має інші звання, – 55 років. Граничний вік перебування у мобілізаційному резерві для вищих офіцерів запасу зберігається лише на рівні 70 років.

Теги: війна окупанти росія Луганщина

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