«Готуємо вагомі рішення для України». Звернення Зеленського

Президент Зеленський не розкриває рішень, які готує Україна

28 липня, з нагоди Дня Державності, президент України Володимир Зеленський відзначив нагородами українських захисників і захисниць. Окрім цього, українські дипломати готують важливі рішення для нашої країни та захисників, проте їхні деталі поки не розкривають. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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«Золоті Зірки» Героям України, «Хрести бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького, ордени «За мужність»… Мав честь вручити й почесні відзнаки бойовим бригадам і прикордонним загонам. Щасливий, що в нас є такі воїни», – зазначив президент.

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Окрім цього, Зеленський вручив паспорти громадянина України юним хлопцям і дівчатам. Серед них – діти загиблих українських героїв.

«Діти. Держава може й повинна відкрити для них абсолютно всі можливості жити гідно, цивілізовано, безпечно. Жити вільно! Для кожного нового покоління українців та українок. І дуже вірю в ці нові покоління, в наших дітей. І вдячний їм за віру в Україну», – додав Зеленський.

Президент нагадав, що прем’єр-міністр Катару сьогодні був у Києві.

«Дуже плідні переговори. Найважливіше – Катар буде з нами в реалізації Формули миру, приєднується до спільних глобальних зусиль. Домовилися про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи – дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз. Це питання глобальної стабільності. Дякую Катару за відповідальну позицію», – заявив президент.

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«Наші міжнародники готують доволі вагомі рішення для України, для наших воїнів, – додав Зеленський. – Робимо максимум зараз, робимо це непублічно – щоб результати наших воїнів, які побачать усі, теж могли стати максимальними. Я дякую всім, хто допомагає посилювати Україну! Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою! Ще раз вітаю з Днем Української Державності та Днем хрещення Русі – України! Слава Україні!».

Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня, українці вдруге відзначають День державності. У цього свята ще зовсім коротка історія, однак зараз воно набуло особливого значення.