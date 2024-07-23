Росії та Китаю буде гаряче: Пентагон має нову стратегію щодо Арктики

Пентагон оприлюднив оновлену стратегію щодо Арктики

Міністерство оборони США опублікувало оновлену стратегію щодо Арктики. У документі йдеться, що модернізація обумовлена ​​зростаючими наслідками змін клімату та великими геополітичними змінами, серед яких війна в Україні, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО та розширення співробітництва між Москвою та Пекіном.

«Арктика може пережити перше літо без льодів вже до 2030 року, і втрата льодів призведе до пожвавлення арктичних морських шляхів та підвищення доступності підводних ресурсів. Збільшення людської активності, у свою чергу, підвищить ризики випадковостей, прорахунків та погіршення екологічної ситуації», – зауважили автори документа. У цьому документі Арктика описується як «стратегічно важливий регіон» для Сполучених Штатів, що включає «північні підступи до нашої країни» та «значну оборонну інфраструктуру США».

У Пентагоні пояснили, що Арктика перетворюється на майданчик «стратегічної конкуренції». США разом зі своїми союзниками та партнерами «мають бути готові разом відповісти на цей виклик», наголосили у відомстві.

«Ми спостерігаємо зростання співпраці між Китаєм і Росією в Арктиці на комерційній основі, причому КНР є одним з основних спонсорів російських енергетичних розробок у цьому регіоні», – заявила журналістам заступник міністра оборони США Кетлін Хікс, пише BFMTV. За даними Пентагону, зростає і військова співпраця між двома світовими державами.

«Росія та Китай проводять спільні навчання біля берегів Аляски, – скаржилася Хікс. – Наслідки зміни клімату – швидке потепління температур та танення крижаного покриву сприяють усій цій активності».

В останні роки країна-агресорка посилила свою військову присутність в Арктиці, знову відкривши та модернізувавши кілька баз та аеродромів, занедбаних з кінця радянської доби, а Китай вклав гроші у полярні дослідження та розвідку. Швидке танення полярних льодів спричинило активізацію діяльності у важкодоступному регіоні: різні країни шукають там нові родовища нафти, газу та корисних копалин, а також морські шляхи в районі зі складною системою взаємних територіальних претензій, зазначає BFMTV.

Раніше стало відомо, що Канада, США та Фінляндія на саміті НАТО у Вашингтоні заявили, що уклали «Льодовий пакт» (Ice Pact). Три країни вирішили збудувати найближчими роками до 90 криголамів, щоб протистояти впливу Росії та Китаю в регіоні.





