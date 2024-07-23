Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росії та Китаю буде гаряче: Пентагон має нову стратегію щодо Арктики

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росії та Китаю буде гаряче: Пентагон має нову стратегію щодо Арктики
Пентагон взявся до роботи у Арктиці
фото із відкритих джерел

Пентагон оприлюднив оновлену стратегію щодо Арктики

Міністерство оборони США опублікувало оновлену стратегію щодо Арктики. У документі йдеться, що модернізація обумовлена ​​зростаючими наслідками змін клімату та великими геополітичними змінами, серед яких війна в Україні, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО та розширення співробітництва між Москвою та Пекіном.

«Арктика може пережити перше літо без льодів вже до 2030 року, і втрата льодів призведе до пожвавлення арктичних морських шляхів та підвищення доступності підводних ресурсів. Збільшення людської активності, у свою чергу, підвищить ризики випадковостей, прорахунків та погіршення екологічної ситуації», – зауважили автори документа. У цьому документі Арктика описується як «стратегічно важливий регіон» для Сполучених Штатів, що включає «північні підступи до нашої країни» та «значну оборонну інфраструктуру США».

У Пентагоні пояснили, що Арктика перетворюється на майданчик «стратегічної конкуренції». США разом зі своїми союзниками та партнерами «мають бути готові разом відповісти на цей виклик», наголосили у відомстві. 

«Ми спостерігаємо зростання співпраці між Китаєм і Росією в Арктиці на комерційній основі, причому КНР є одним з основних спонсорів російських енергетичних розробок у цьому регіоні», – заявила журналістам заступник міністра оборони США Кетлін Хікс, пише BFMTV. За даними Пентагону, зростає і військова співпраця між двома світовими державами.

«Росія та Китай проводять спільні навчання біля берегів Аляски, – скаржилася Хікс. – Наслідки зміни клімату – швидке потепління температур та танення крижаного покриву сприяють усій цій активності».

В останні роки країна-агресорка посилила свою військову присутність в Арктиці, знову відкривши та модернізувавши кілька баз та аеродромів, занедбаних з кінця радянської доби, а Китай вклав гроші у полярні дослідження та розвідку. Швидке танення полярних льодів спричинило активізацію діяльності у важкодоступному регіоні: різні країни шукають там нові родовища нафти, газу та корисних копалин, а також морські шляхи в районі зі складною системою взаємних територіальних претензій, зазначає BFMTV.

Раніше стало відомо, що Канада, США та Фінляндія на саміті НАТО у Вашингтоні заявили, що уклали «Льодовий пакт» (Ice Pact). Три країни вирішили збудувати найближчими роками до 90 криголамів, щоб протистояти впливу Росії та Китаю в регіоні.

Читайте також: Стримати Росію та Китай: США планує використовувати військових у Арктиці



Теги: росія Канада Китай гроші Фінляндія навчання Арктика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біженці з України можуть отримати вищу освіту в Ірландії
Українські студенти навчатимуться у Ірландії безкоштовно
28 червня, 09:26
Центр прийому біженців у Йоутсено продовжить свою роботу.
Фінляндія суттєво скорочує кількість притулків для біженців
2 липня, 08:51
Алібек Гаджикурбанов є багаторазовим призером європейських та переможцем російських змагань
«Духовні скрєпи». Російський тренер з карате побив пластиковою трубою 12-річну дитину
2 липня, 18:01
Росіяни Часів Яр перетворили у руїну
Тотальна руїна: ЗСУ показали, який зараз вигляд має Часів Яр (фото)
4 липня, 19:55
Біженці з України продовжуватимуть отримувати виплати у Німеччині
Німеччина змінить порядок виплат для біженців: що потрібно врахувати українцям
10 липня, 10:58
Годинники від прем'єра мають гарантію – 18 місяців
Іменні годинники від Шмигаля. Скільки замовлено і витрачено грошей
9 липня, 18:12
Унаслідок реформи в найближчі шість років у населення і бізнесу заберуть 16,8 трлн рублів
У Росії рекордно збільшаться податки: Путін підписав закон
12 липня, 18:25
Ідея «економічного бронювання», вважає військовослужбовиця, підриває саме поняття чину «обовʼязок»
Рада до кінця липня ухвалить закон про економічне бронювання? Дані від відомої волонтерки
16 липня, 01:03
Зеленський не відкидає можливості особистого спілкування з диктатором Путіним
Зеленський зробив заяву щодо можливої зустрічі з Путіним
21 липня, 17:29

Політика

Словаччина озброює Україну, хоч і виступає проти військової допомоги – Bloomberg
Словаччина озброює Україну, хоч і виступає проти військової допомоги – Bloomberg
Байден звернеться до народу після повернення до Білого дому
Байден звернеться до народу після повернення до Білого дому
Росії та Китаю буде гаряче: Пентагон має нову стратегію щодо Арктики
Росії та Китаю буде гаряче: Пентагон має нову стратегію щодо Арктики
Міністр оборони Британії вказав на кризу в армії
Міністр оборони Британії вказав на кризу в армії
Співпраця між Росією та КНДР: Пентагон прокоментував
Співпраця між Росією та КНДР: Пентагон прокоментував
Боррель пояснив, на яких умовах Росія може брати участь у другому Саміті миру
Боррель пояснив, на яких умовах Росія може брати участь у другому Саміті миру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
31K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
17K
Пенсійний фонд України анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності України
8484
«Мали їхати на море». Донька Фаріон розповіла про останні дні мовознавиці
7172
Очільник МОК Бах і російський плавець Сомов сфотографувалися з гаслом «Дайте миру шанс»

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua