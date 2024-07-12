США, Канада та Фінляндія уклали «Льодовий пакт»: чим він загрожує Росії

Три країни планують збудувати 90 кораблів-криголамів для протидії вторгненню Росії та Китаю до Арктики

Західні країни вирішили протистояти Росії та Китаю в Арктиці

Канада, США та Фінляндія на саміті НАТО у Вашингтоні заявили, що уклали «Льодовий пакт» (Ice Pact). Про це пише The Guardian. Три країни вирішили збудувати найближчими роками до 90 криголамів, щоб протистояти впливу Росії та Китаю в регіоні.

Як заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, партнери хочуть зробити полярні та арктичні території «мирними та процвітаючими». Також буде розроблено спільний план співпраці, щоб побудувати критично важливі судна для союзників та партнерів.

«Протягом наступних шести місяців ми також спільно розробимо план реалізації цієї співпраці, щоб побудувати ці надзвичайно складні та критично важливі судна для наших союзників і партнерів, які мають інтереси та відповідальність в регіонах Арктики та Антарктики», – розкрив плани Джастін Трюдо.

Зокрема, у рамках Ice Pact Канада побудує два полярних криголами у Ванкувері та флот із шести на верфях у Квебеку.

На тлі клімату, що швидко змінюється, в Арктиці Росія і Китай висловили зацікавленість у нових полярних маршрутах як у торгових, так і у військових цілях, пише видання. Москва та Пекін підписали угоду про співпрацю в Арктиці. Зараз Росія має найбільший арктичний флот з 40 кораблів, що значно перевершують США, і Канаду. Це викликало настороженість з боку країн НАТО.

«Льодовий пакт посилить повідомлення Росії та Китаю про те, що Сполучені Штати та їхні союзники мають намір наполегливо продовжувати співпрацю в промисловій політиці, щоб підвищити нашу конкурентоспроможність у стратегічних галузях, таких як суднобудування, створити масштабний полярний флот світового рівня», – сказав журналістам видання високопоставлений чиновник США.

Раніше стало відомо, що Китай відкрив нову антарктичну дослідницьку станцію. Освоєння та захист полярних регіонів сприятиме розвитку всього людства. Про це, виступаючи з нагоди введення в експлуатацію китайської станції «Циньлін» в Антарктиді, заявив голова КНР Сі Цзіньпін. Ця станція п'ята за рахунком. Крім неї Китай в Антарктиді має в своєму розпорядженні ще чотири станції – «Чанчен» (створена в 1985 році), «Чжуншань» (функціонує з 1989 року), «Куньлунь» (2009) і «Тайшань» (2014).