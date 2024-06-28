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Українські студенти навчатимуться у Ірландії безкоштовно

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українські студенти навчатимуться у Ірландії безкоштовно
Біженці з України можуть отримати вищу освіту в Ірландії
фото із відкритих джерел

Цього року іспити для вступу в університети Ірландії складали щонайменше 550 студентів з України.

Ірландія компенсує вартість навчання в університетах для українських студентів, які вступатимуть до університетів цього року. Про це пише Rte.

Уряд Ірландії заяввив, що цьогоріч відмовляється від плати за навчання в університетах для українських студентів. Так, управління додаткової та вищої освіти Ірландії повідомило, що цього року знову буде скасовано плату за навчання в університеті для студентів, що є випускниками з України.

Міністр освіти Патрік О'Донован «налаштований продовжувати» домовленості, які діяли минулого року, які надавали біженцям вільний доступ до третього рівня освіти.

За даними Державної екзаменаційної комісії, цього року іспити складали щонайменше 550 студентів з України.

Цікавим виявилось те, що кількість тих, хто здавав іспит з російської цього року, зросла більш ніж вдвічі порівняно з двома роками раніше. У 2022 році на іспит з російської мови подали заявки 432 кандидати, минулого року їх кількість зросла до 548, а цього року – до 889.

Як пише Rte, загалом в ірландських школах зареєстровано трохи більше 18 тисяч дітей і підлітків з України. Студенти та їхні викладачі побоювалися, що на тлі скасування іншої допомоги для біженців з України освіту для студентів-українців можуть зробити платною, проте цього не відбулось.  

Нагадаємо, в Ірландії планують скоротити пенсії та виплати з інвалідності 2500 біженців з України. Про це повідомила міністерка соціального захисту Хізер Хамфріс. Скорочення допомоги стосуватиметься людей, які проживають у державному житлі з харчуванням. В уряді Ірландії підтвердили, що скорочення виплат для українських біженців, які проживають у наданому державою житлі з повним обслуговуванням, стосуватиметься і вразливих категорій. 

Раніше стало відомо, що Ірландія закриває центри для розміщення біженців з України. Влада Ірландії має намір найближчими місяцями закрити «значну кількість» центрів розміщення біженців з України на тлі їхнього часткового звільнення після обмеження заходів підтримки українців у країні. 

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Теги: студенти Ірландія навчання влада біженці іспит

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