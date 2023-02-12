«Вагнерівці» у рясах. Список бойових попів РПЦ, які вже отримали медалі

Кремль готує Хрестовий похід на Київ. Яку роль у війні відіграє Російська православна церква

Під час війни Кремль відкрито вдається до використання Російської православної церкви проти України. Останнім часом в інформаційному полі Росії з’являються дедалі більше публікацій про героїчну участь священнослужителів РПЦ у т.зв. СВО («спецільній воєнній операції») на території України, де вони не лише проводять душпастирську роботу з військовими ЗС РФ, а й часто самі беруть до рук зброю. Сам же патріарх Кирило (Гундяєв) активно заохочує таку діяльність «бойових попів», сприяє кар’єрному росту тих, кому повезло повернутися живими з території нашої держави.

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Про те, що Росія у війні проти України намагається зробити ставку на релігійний фактор свідчать також спроби ініціювання нею питань нібито порушення в нашій державі прав православних на міжнародній арені. Яскравим підтвердженням цьому є скликання нею 17 січня з вказаного питання Ради Безпеки ООН.

Що може означати такий підвищений інтерес Кремля до використання релігійного фактору для нападу на Україну?

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По перше, однозначно це те, що самі росіяни перестають вірити в міф про існування фашистів в Україні, для знищення яких була розпочата так звана «спеціальна воєнна операції». Тому в кремлівських чиновників виникає нагальна необхідність створити черговий інформаційний привід для мобілізації та власне війни – «хрестовий похід» на Київ.

По-друге, Кремль розуміє, що найближчим часом неминуче і назавжди втратить основні центри своєї пропаганди в Україні – Києво-Печерську та Почаївську лаври, а з ними і пропаде міф про «Єдину Православну Русь». Тим паче, що після нейтралізації фсбшної резидентури з числа верхівки Української православної церкви, яка діяла в Україні десятиліттями, затримань її основних агентів, застосування до них санкцій, позбавлення їх громадянства, Росія втратила основний важіль впливу на українське суспільство.

І по-третє, в чергове підтверджуючи факт, що російська православна церква є невід’ємною частиною російського державного апарату, Кремль йде на безпрецедентний поступок – мобілізацію фсбшних попів під приводом душпастирської опіки над військовими.

Так, впродовж минулого року з одного лише московського району на окуповані України побувало щонайменше 25 попів РПЦ. Деякі з них так і не повернулися на Родіну.

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Зокрема, вдалося встановити 19 таких священників РПЦ, які за участь в «СВО» були нагороджені медалями від самого патріарха Гундяєва. Зокрема:

17.07.1965 р.н., громадянин РФ, зареєстрований: Одінцово, мікрорайон Власиха, вул. Маршала Жукова, б.22, кв. 70., протоієрей настоятель хрему Благовіщення пресвятої Богородиці при 45 полку спецназу ВДВ в м. Кубінка РФ , тел. +79161999017, ел. пошта [email protected];

26.02.1972р.н., громадянин РФ, зареєстрований: Московська обл., м. Лосіно-Петровський, сел. Анічково, б.5, кв. 230, протоієрей клірик храму Греблівської ікони Божої Матері с. Гребнево міського округу Щолково Москв ської області, тел. +79032922967;

12.08.1977 р.н., громадянин РФ, зареєстрований та проживає: Москва, вул. богданова, б.12, кв. 217, протоієрей, клірик храму Спасопреображеня патріаршого подвір’я в передєлкіно м. Москви;

27.03.1974 р.н., громадянин РФ, протоієрей храму Блаження Ризи Пресвятої Богородиці в Леонові, м. Москва, тел.+79104151387;

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22.06.1972 р.н., громадянин РФ, зареєстрований: Москва, пр. Будьонного, б. 27, кв. 51, тел. +79197780728, ел. пошта [email protected], протоієрей, настоятель московського храму великомученика Дімітрія Солунського на Благуші, керівник служби протоколу патріарха Кирила (Гундяєва);

05.04.1977 р.н., громадянин РФ, зареєстрований: Москва, вул. Комінтерна, б. 16, кв. 46, тел. +79645831256, +79067451127, протоієрей, настоятель храму Різоположення Пресвятої Богородиці в Леонові (м. Москва);

10.03.1972 р.н., громадянин РФ, протоієрей, настоятель храму Архангела Михаїла в летові м. Москви;

07.09.1970 р.н., громадянин РФ, зареєстрований: Москва, вул. Плавський проїзд, б. 5, кв. 120, тел.+79636844386, +79619099237, ел. скринька [email protected], протоієрей, клірик храму Вознесіння Господнього за Серпоськими воротами м. Москви;

13.05.1976 р.н., громадянин РФ, зареєстрований: РФ, Московська обл., м. Митіщі, Ярославське шосе, б. 93, тел. +79262808102, ел. скринька [email protected], ІПН 5029195048, протоієрей, настоятель Ільїнської церкви м. Митіщі, Московської обл.

громадянин РФ, 1966 р.н. (навчався у Вищій школі КДБ СРСР) протоієрей настоятель Георгіївського храму міського округу клин с. Підтеребове Московської області;

08.12.1977 р.н., громадянин РФ, паспорт громадянина РФ 4507088561, адреса: Москва, вул. Кунцова, б. 13, корп. 6, кв. 438, ієрей, настоятель храму Святителя Іови патріарха московського і всія Русі, тел. +79030118332, +79261853188, +79629344474, ел. скринька [email protected];

громадянин РФ, ієрей, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці в Капотні Москва;

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26.08.1987 р.н., громадянин РФ, паспорт 8006268614, адреса: Московська область, м. Власиха, вул. Заозерна, б. 12, кв. 21, тел. +79637712464, +79164623174, ел. скринька [email protected], ієрей, клірик храму Преподобного Іллі Муромця і святої великомучениці Варвари селища Власиха Московської області;

22.05.1973 р.н., уродженець м. Красний кут Саратовської обл. РФ, ієрей, настоятель храму різдва Івана Предтечі в Сокольниках м. Москва

03.02.1990 р.н. уродженець м. Воркута РФ, ієрей, студент аспірантури, секретар-референт ректора Сретенської духовної академії;

22.07.1970 р.н., адреса: РФ, Московська область, м. Наро-Фомінськ, вул. Латишська, б.4, кв.37, тел.+79036740821, ел. скринька [email protected], ієрей, настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці села Петровське Наро-Фомінського міського округу Московської області;

21.07.1974 р.н., адреса: Москва, вул. Бархотна Роща, б. 20, кв. 83/1, тел. +79852264860, ел.скринька [email protected], ієрей, клірик храму Покрови Пресвятої Богородиці на Десні м. Москва;

29.04.1963 р.н., адреса: Москва, вул. Лохмановська, б. 13, кв. 181, протоієрей, настоятель храму Новомучеників та ісповідників російських м. Наро-Фомінська Московської області;

13.12.1966 р.н., адреса: с. Власиха Московської області, мікрорайон Школьний, б. 5, кв. 41, тел. +79168832607, ієрей, клірик храму Преподобного Іллі Муромця і Святої Великомучениці Варвари селища Власиха Московської області.

Важливу роль у створенні приводу для «хрестового походу» в Україну відіграє Українська православна церква Московського патріархату, духовенство якої з однієї сторони систематично посилає Росії сигнали (на кшталт, «пробуждайся матушка-русь»), що її тут нібито чекають, з іншого – ниє, що за такі сигнали влада в Україні «порушує права православних».

Дивним у цій ситуації залишається те, що попри відкриту підтримку, заклики та спонукання росіян до збройної агресії, вбивств українців, Російська православна церква залишається членом Всесвітньої Ради Церков, а її представники систематично беруть слово на виступах на цьому міжнародному майданчику.

Виникає запитання: чим Російська православна церква відрізняється від того ж таки ІДІЛу, ХАМАСу, Аль-Каїди та інших терористичних організацій? Відповідь – нічим. Сьогодні РПЦ повністю підпадає під критерії терористичної організації.

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На жаль, серед релігійних фанатиків в Україні також немало тих, які й досі бачать у батюшках РПЦ своїх братів та готові йти до них на уклін та покаяння. Таким людям варто було запитали у таких духівників, як воно благословляти вбивства українців?

«Главком»